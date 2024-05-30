社恐人士根本不敢去领奖！《背著善宰跑》送的奖品太大，需要中奖人去现场领取

《背著善宰跑》於本周二大结局，从开播初期就引爆全网热议的该剧受到了广大观众的喜爱，狂赞是「周一病治疗剂」，并同时伤心地表示「之后的周一要怎么过」。

为迎合《背著善宰跑》的超高网路热度和超人气，tvN电视台还为此举办了观影截图活动，并公开了各种奖品，除了主角们的签名海报、电视剧周边之外，还有与男主角边佑锡真人同等身高的人形立牌，让很多观众心动，纷纷参与到活动中去。



这几天开奖过程中，tvN突然发布紧急通知，希望抽中人形立牌的幸运观众能够到电视台现场领取，因为人性立牌高达190cm，无法快递配送，只能辛苦中奖者亲自到现场来拿了。



看到通知的网友们爆笑不止，纷纷留言表示：「电视台还说领奖时要照相、录影，和190cm的人形立牌一起，想想都很搞笑」、「领完了搭地铁回去，哈哈哈哈哈哈」、「这要怎么背回家啊？？」 、「这次真的是背著善宰跑了」、「社恐表示即使中奖了也不好意思去领，既要拍照、录影，还要拿著这么大的东西回家」、「哪怕是开车都不知道怎么拿，无法折叠啊」、「哈哈哈哈哈哈哈哈，背著人形立牌的话一下子变得偷感很重（偷感是一种描述，主要用来形容一种偷偷摸摸、小心翼翼的感觉）」等。



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