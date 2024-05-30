tvN上半年的电视剧都忙著结婚！罗人友&朴敏英、金秀贤&金智媛、边佑锡&金惠奫婚纱照实在是太养眼了

不得不说tvN今年运气爆表，光是上半年的三部剧《和我老公结婚吧》、《泪之女王》和《背著善宰跑》就反响火爆，播出时全都稳居同档剧收视率冠军宝座，话题度更是其他作品无法超越的。 接连三部爆款，tvN高层颧骨怕是要笑疼了。

《和我老公结婚吧》、《泪之女王》和《背著善宰跑》，虽然都是罗曼史剧，却拍出了不同的味道。 这三部剧有一个共同点那就是剧中的CP们都结婚了，三对男女主人公的婚纱照各有特色，下面就一起来欣赏一下吧。

《和我老公结婚吧》罗人友&朴敏英

罗人友和朴敏英从外型上就很有CP感，剧中的互动每时每刻都在散发十足的幸福氛围，婚纱照更是甜出汁，对视的眼神，十指紧扣的手，还有罗人友护著朴敏英的小细节，差点就让人以为这组婚纱照是真的。



《泪之女王》金秀贤&金智媛

「白洪CP」无论何时看到都很养眼。 因为剧情围绕财阀展开，「白洪CP」的婚纱也是高级感满满，两人的甜蜜互动和幸福的笑容，让人们对他们的爱情故事充满了羡慕。



《背著善宰跑》边佑锡&金惠奫

又甜又虐的「素善宰」CP也终於迎来了美好的结局。 两人的结婚造型让无数观众联想到了现实生活中炫彬和孙艺真的世纪婚礼，差不多的礼服LOOK，也是编剧巧妙地call back了之前小素为停止时间爆料未来炫彬和孙艺真结婚的场景。 不过，真的没有人发现「小素」和「善宰」这么有夫妻相吗？？



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