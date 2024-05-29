廣播節目組失誤通知「朴寶劍會來喔！」沒想到他真的來了！

朴寶劍一直都是韓娛圈的「美談製造機」，最近他再一次以溫馨舉動感動廣大網友。

日前，CBS廣播節目《崔江熙的電影音樂》邀請到了即將於6月5日上映的電影《Wonderland》的導演金泰勇。 該電影演出陣容強大，除了金泰勇導演的妻子，「影后」湯唯之外，還聚集了鄭裕美、崔宇植、朴寶劍和秀智。

節目中，崔江熙和金泰勇導演聊了很多關於新電影的話題，節目快要結束之際朴寶劍突然出現了在錄影棚。



早前CBS廣播在官方網站公開「演員朴寶劍和導演金泰勇將會做客《崔江熙的電影音樂》」，但實際上節目組並未邀請到朴寶劍，只是發布節目通知時失誤地寫上了他的名字。 按原計畫，CBS和朴寶劍會有一個簡短的電話訪談，沒想到朴寶劍卻突然出現在了錄影棚。 朴寶劍表示：「因為我出現在了出演通知上，所以就來啦。」

雖然是因為工作人員失誤而誤上傳的通知，但有不少粉絲和觀眾十分期待朴寶劍的到來，為了不讓他們失望，朴寶劍還是現身了。 完全沒想到本尊會現身的觀眾們紛紛表示：「有一種中了樂透大獎的心情」、「別人工作失誤，朴寶劍居然也來了，這人品也太好了」、「很難不愛他啊」、「工作失誤的人應該要感謝他」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞