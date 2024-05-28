「把Oh My Girl喝過的水瓶當獎品」引發性騷擾爭議，鮮文大學學生會道歉

近日各大學慶典正熱鬧，不過也有負面消息傳出，鮮文大學22日舉行的慶典，主持人竟然將受邀愛豆喝過的水分給台下學生，而鮮文大學學生會及該主持人隔日（23日）已為此道歉，昨（27日）經由各大媒體刊出。

*先前報導： ‎你們要拿來做什麼？ 男MC把Oh My Girl成員喝過的水瓶分給男觀眾！韓網怒罵：瘋了，骯髒無底線

鮮文大學學生會致歉全文：「向此次慶典上因主持人不當主持而感受不愉快及受傷害的所有人表示歉意。首先，此事件是MC（主持人）沒有經過與校方或表演者商量而做出的突發行動，以致表演後發生了始料未及的事，真心向Oh My Girl及Oh My Girl粉絲道歉。另外對於損害校方名譽，身為主辦且營運活動的總學生會，再次表達非常抱歉。為防止未來再發生此類不愉快事情，學校相關人士與學生會承諾，未來進行的慶典內容會進行澈底管理，再次深表歉意。」

當天釀成事故的主持人也發表道歉聲明：「大家好，我是慶典首日主持人。昨日慶典結束，將Oh My Girl成員們喝過的水分發給學生們，對此表示歉意。對不起。因為我錯誤的觀念，以為會成為紀念的行為正帶給某些人傷害，特別是昨天進行才藝表演的學生們不是為了水瓶，而是為了得到禮物才出場，但禮物卻是Oh My Girl的水瓶，讓一些學生感到驚慌失措。由於我的主持不夠成熟才發生事情，所以請指責我而非學生們，影片中的學生們正遭受傷害，請不要再傳播影片了，謝謝。再次對本人不成熟的行為表示由衷的歉意。」

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