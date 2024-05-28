「把Oh My Girl喝过的水瓶当奖品」引发性骚扰争议，鲜文大学学生会道歉

近日各大学庆典正热闹，不过也有负面消息传出，鲜文大学22日举行的庆典，主持人竟然将受邀爱豆喝过的水分给台下学生，而鲜文大学学生会及该主持人隔日（23日）已为此道歉，昨（27日）经由各大媒体刊出。

*先前报导： ‎你们要拿来做什么？ 男MC把Oh My Girl成员喝过的水瓶分给男观众！韩网怒骂：疯了，肮脏无底线

鲜文大学学生会致歉全文：「向此次庆典上因主持人不当主持而感受不愉快及受伤害的所有人表示歉意。首先，此事件是MC（主持人）没有经过与校方或表演者商量而做出的突发行动，以致表演后发生了始料未及的事，真心向Oh My Girl及Oh My Girl粉丝道歉。另外对於损害校方名誉，身为主办且营运活动的总学生会，再次表达非常抱歉。为防止未来再发生此类不愉快事情，学校相关人士与学生会承诺，未来进行的庆典内容会进行澈底管理，再次深表歉意。」

当天酿成事故的主持人也发表道歉声明：「大家好，我是庆典首日主持人。昨日庆典结束，将Oh My Girl成员们喝过的水分发给学生们，对此表示歉意。对不起。因为我错误的观念，以为会成为纪念的行为正带给某些人伤害，特别是昨天进行才艺表演的学生们不是为了水瓶，而是为了得到礼物才出场，但礼物却是Oh My Girl的水瓶，让一些学生感到惊慌失措。由於我的主持不够成熟才发生事情，所以请指责我而非学生们，影片中的学生们正遭受伤害，请不要再传播影片了，谢谢。再次对本人不成熟的行为表示由衷的歉意。」

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