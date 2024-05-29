广播节目组失误通知「朴宝剑会来喔！」没想到他真的来了！

朴宝剑一直都是韩娱圈的「美谈制造机」，最近他再一次以温馨举动感动广大网友。

日前，CBS广播节目《崔江熙的电影音乐》邀请到了即将於6月5日上映的电影《Wonderland》的导演金泰勇。 该电影演出阵容强大，除了金泰勇导演的妻子，「影后」汤唯之外，还聚集了郑裕美、崔宇植、朴宝剑和秀智。

节目中，崔江熙和金泰勇导演聊了很多关於新电影的话题，节目快要结束之际朴宝剑突然出现了在录影棚。



早前CBS广播在官方网站公开「演员朴宝剑和导演金泰勇将会做客《崔江熙的电影音乐》」，但实际上节目组并未邀请到朴宝剑，只是发布节目通知时失误地写上了他的名字。 按原计画，CBS和朴宝剑会有一个简短的电话访谈，没想到朴宝剑却突然出现在了录影棚。 朴宝剑表示：「因为我出现在了出演通知上，所以就来啦。」

虽然是因为工作人员失误而误上传的通知，但有不少粉丝和观众十分期待朴宝剑的到来，为了不让他们失望，朴宝剑还是现身了。 完全没想到本尊会现身的观众们纷纷表示：「有一种中了乐透大奖的心情」、「别人工作失误，朴宝剑居然也来了，这人品也太好了」、「很难不爱他啊」、「工作失误的人应该要感谢他」等。

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