坎城影展遭種族歧視！白人保鑣催促入場，阻礙拍照，潤娥一笑置之

繼IU之後，又一位韓國女明星在坎城影展上受到種族歧視，這次事件的主角是潤娥。

潤娥參加第77屆坎城影展時遭到現場保鑣人員的區別對待，某印度媒體報導了相關事件，稱「潤娥並沒有太過表現出來，但表情看上去很不舒服。 她並未對（保鑣的種族歧視）做出太大的反應，而是安靜地走了進去。」

從X（舊Twitter）等SNS上公開的內容來看，一名白人女性保鑣在潤娥走紅毯時示意她趕快入場，用手臂攔住了潤娥，阻止她拍照。潤娥因對方的行為舉止略感慌張，但很快用微笑一帶而過。相關安保人員還用相同的行為對待了Kelly Rowland、Massiel Taveras等多名有色人種明星。 而白人明星入場時，這位女保鑣卻未做出任何阻止動作。 Kelly Rowland氣到當場警告對方，Massiel Taveras更是直接推開了女保鑣的肩膀。



2022年舉辦的第75屆坎城影展中，IU也遭遇了種族歧視，一名法國網紅撞開IU之後，若無其事地走開。 事情發酵後，該網紅道歉，辯稱沒有任何想要撞人的意思。



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