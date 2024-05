洪錫天曝光Super Junior 15人同框又曝光馬東石婚禮群星，趕場也要偷告白孫錫久任時完

藝人洪錫天擁有相當多圈內好友,而他自己有粉絲之外也受其他藝人的粉絲歡迎,理由是無私分享,除了創造出「追蹤的男明星都會紅」的傳說之外,近日他分享兩場藝人的婚禮,「自己謀福利」之餘也讓大家看得很開心。

先是Super Junior厲旭的婚禮,由於是未公開,Super Junior粉絲E.L.F.只能從賓客流出的畫面跟著享受婚禮氣氛與喜悅,而受到熱烈討論的Super Junior「歷年全15名成員合體」,絕對要多虧SM娛樂CAO(行政總監)Chris Lee和洪錫天兩人的曝光。

Chris Lee發了一張照片,洪錫天則錄下了整個拍照過程寫下:「真好看的弟弟們Super Junior,是因為你們才笑吧,厲旭要幸福喔。」影片中有人起鬨Super Junior喊專屬專呼語,隊長利特便整隊帶大家一起喊:「我們是Super Junior!」無論是Super Junior大隊還是小分隊M,都是從2009至今睽違了15年之久才合體!走過那些時期的E.L.F.都不禁感謝洪錫天的分享,讓他們短暫走回時光隧道。



