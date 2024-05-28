洪錫天曝光Super Junior 15人同框又曝光馬東石婚禮群星，趕場也要偷告白孫錫久任時完

藝人洪錫天擁有相當多圈內好友，而他自己有粉絲之外也受其他藝人的粉絲歡迎，理由是無私分享，除了創造出「追蹤的男明星都會紅」的傳說之外，近日他分享兩場藝人的婚禮，「自己謀福利」之餘也讓大家看得很開心。

先是Super Junior厲旭的婚禮，由於是未公開，Super Junior粉絲E.L.F.只能從賓客流出的畫面跟著享受婚禮氣氛與喜悅，而受到熱烈討論的Super Junior「歷年全15名成員合體」，絕對要多虧SM娛樂CAO（行政總監）Chris Lee和洪錫天兩人的曝光。

Chris Lee發了一張照片，洪錫天則錄下了整個拍照過程寫下：「真好看的弟弟們Super Junior，是因為你們才笑吧，厲旭要幸福喔。」影片中有人起鬨Super Junior喊專屬專呼語，隊長利特便整隊帶大家一起喊：「我們是Super Junior！」無論是Super Junior大隊還是小分隊M，都是從2009至今睽違了15年之久才合體！走過那些時期的E.L.F.都不禁感謝洪錫天的分享，讓他們短暫走回時光隧道。



tonyhong1004 IG story update



OT15 group photo

"URI NEUN SYUPEO JUNI-OEO"



I will be forever grateful to you Wookie it's really been a long time to see all the members together #RyeowookAriHappilyEverAfter #려욱아_사랑해 #려욱 #RYEOWOOK #SuperJunior pic.twitter.com/op6SDvE1pV — JhermayMy Superman (@withSUJU_) May 26, 2024

洪錫天當天不僅受邀了厲旭的婚禮，還受邀馬東石和模特兒芮貞和的婚禮。洪錫天發布照片寫下：「看來30年的放送生活很誠實啊，見了好久不見也很令人舒服的人們很高興、很感謝也很可愛，在祝福的場合上我們也互相加油與祝福、盡情擁抱，是幸福的派對啊。真心祝福 #馬東石 #芮貞和 結婚，新郎新娘是個人收藏。」



從洪錫天的曝光才知道Rain（鄭智薰）、BoA、鄭錫元與白智榮夫婦、趙在允、金柱夏主播、池晟、金銀姬編劇與張俊恆導演夫婦、李連福廚師、PSY、韓政秀、鄭麗媛、尹敬浩、Rhymer、金鍾國、俞世潤、FTIsland李洪基、Muzie、魏嘏雋、金民教、SG Wannabe金振浩與空架雪車國手尹成彬，均出席了馬東石和芮貞和的婚禮，而新郎新娘本人婚禮照片還是謎。

洪錫天另一貼文貼了和Simon D、孫錫久、玄奉植和李浚赫的合照，激動寫下：「終於見面了，我最愛寶石孫錫久，洪錫天的寶石盒一定要邀請，期待孫錫久李浚赫唷，唉唷唉唷寶石盒要再培養了 #洪錫天的寶石盒。」激動到通篇沒打標點符號，追蹤洪錫天的粉絲都替洪錫天開心，開心他藉著馬東石見到了孫錫久，也期待孫錫久和李浚赫能如他所願上節目《洪錫天的寶石盒》。



而洪錫天一天趕兩場的婚禮分享還沒完，稍早又分享一支影片，竟是任時完的側臉。影片中洪錫天拍完他忍不住告白「我愛你」，任時完只是笑著對鏡頭打招呼。「時完啊，我愛你，厲旭婚禮上聽著Bada美麗祝歌的時完太可愛了，我不由自主地說了一句，時完啊，我愛你呵呵呵呵，要Challenge一下嗎？ #林時完 #厲旭 #Bada #結婚」洪錫天分享後，這才讓外界廣泛知道任時完也受邀了厲旭婚禮，粉絲在下方留言謝謝洪錫天分享影片，也敲碗希望任時完能上《洪錫天的寶石盒》啊！



X（原Twitter）也有粉絲分享除了任時完，任時完在ZE:A（帝國之子）的隊友朴炯植也現身厲旭婚禮，兩人久違同框讓ZE:A粉絲很是激動，照片看起來也是出於洪錫天的手。另外，任時完和洪錫天一樣趕場，也現身馬東石婚禮。



미틴…… 당장 임시완 박형식 보석함 출연시켜!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/3Tiq7tKDUP — ob (@HS_OB_) May 27, 2024

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