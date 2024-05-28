當你在EXO SUHO的演唱會拍SUHO，後方伯賢突然拍你肩膀……
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當你在EXO SUHO的演唱會拍SUHO，後方伯賢突然拍你肩膀……

KPOP   2024年5月28日   星期二11:11   草莓  

（封面圖源：X@boiledvegi、X@mongvely0114）

EXO隊長SUHO近期展開首次個人巡演「SU:HOME」，從25日、26日的首爾場開啟序幕，而這兩場都有隊友到場觀賞給予應援，26日場便出現了很可愛的一幕……

X（原Twitter）有個粉絲EXO-L發文：「伯賢，拍了拍我的肩膀……要我幫他拍享受〈初雪〉時的樣子，我幫他拍了……等等迷妹們，給你們看高畫質……」獲5000多轉發！

此EXO-L所言不假，因為有另個EXO-L分享遠遠拍下的畫面，可看見伯賢、KAI、燦烈和世勳坐一排，伯賢點了點KAI前方EXO-L的肩膀，一邊講話一邊比手畫腳請她拍自己和成員們，伯賢、KAI與燦烈秒進入狀況搖擺。拍下一切的EXO-L不可思議的說：「在Twitter上確認（影片）就可以了嗎？活到現在，就這樣信任迷妹和推特的愛豆，非常新穎的溝通方式。」

那名被拍肩膀的EXO-L不久先上傳手機影片截圖，認真回顧了當下：「不是，我看得很開心，在拍俊勉（SUHO）把手機放了下來，後面有人咚咚ㅠ 我後面不是鍾仁（KAI）和伯賢嗎還有誰……？然後轉頭一看，伯賢請我攝影ㅠㅠ 所以這是夢嗎，這樣對嗎，有拍但是世勳沒有拍到ㅠㅠ 後來才想到應該用廣角拍的ㅠㅠ 好好的拍完然後把手機放下來，伯賢對我豎起大拇指，我也（比讚）……」

此EXO-L後續遵守約定放出影片，還提供雲端讓大家下載高畫質版本，甚至懊惱下載期限太短，又發了幾次雲端連結給大家。另外還有一個影片是，此EXO-L想和隔壁好友自拍，伯賢看到自己入鏡了也歪頭看向鏡頭，他也將畫面無私的分享出來。

其他EXO-L都覺得自家愛豆和粉絲互動很可愛、也讚嘆此粉絲是天使，也有人笑稱「偶像演唱會世界觀最終崩潰」，能夠在看愛豆演唱會被同團另個愛豆拍肩膀又被要求錄影，甚至愛豆本人也信任此粉絲會和大家分享：「伯賢把這件so beautiful幻化成真。」

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