當你在EXO SUHO的演唱會拍SUHO，後方伯賢突然拍你肩膀……

EXO隊長SUHO近期展開首次個人巡演「SU:HOME」，從25日、26日的首爾場開啟序幕，而這兩場都有隊友到場觀賞給予應援，26日場便出現了很可愛的一幕……

X（原Twitter）有個粉絲EXO-L發文：「伯賢，拍了拍我的肩膀……要我幫他拍享受〈初雪〉時的樣子，我幫他拍了……等等迷妹們，給你們看高畫質……」獲5000多轉發！



백현이가..내어깨 톡톡하더니..

첫눈 노는거 찍어달라해서..찍어줬어 내가..

기다려 휀걸들아 고화질 보여줄게.. — 몽블 (@mongvely0114) May 26, 2024

此EXO-L所言不假，因為有另個EXO-L分享遠遠拍下的畫面，可看見伯賢、KAI、燦烈和世勳坐一排，伯賢點了點KAI前方EXO-L的肩膀，一邊講話一邊比手畫腳請她拍自己和成員們，伯賢、KAI與燦烈秒進入狀況搖擺。拍下一切的EXO-L不可思議的說：「在Twitter上確認（影片）就可以了嗎？活到現在，就這樣信任迷妹和推特的愛豆，非常新穎的溝通方式。」



그냥 휀걸 핸드폰으로 찍어달라한거야???ㅠㅠ 우리 휀이라면 디폴트로 공유정신이 투철할거라 생각하고 그냥. 찍어달라고. 한거야?ㅠ 내가 나오지만 나에겐 원본은 없고 트위터로 확인하면되고?



살다살다 이렇게 휀과 트위터를 믿는 아이돌 첨봄 너무 네오한 소통방식임 pic.twitter.com/Fe4VJC6Do9 — 나물이 (@boiledvegi) May 26, 2024

那名被拍肩膀的EXO-L不久先上傳手機影片截圖，認真回顧了當下：「不是，我看得很開心，在拍俊勉（SUHO）把手機放了下來，後面有人咚咚ㅠ 我後面不是鍾仁（KAI）和伯賢嗎還有誰……？然後轉頭一看，伯賢請我攝影ㅠㅠ 所以這是夢嗎，這樣對嗎，有拍但是世勳沒有拍到ㅠㅠ 後來才想到應該用廣角拍的ㅠㅠ 好好的拍完然後把手機放下來，伯賢對我豎起大拇指，我也（比讚）……」



공익트



아니 나 열심히 놀고 준면이 찍다가 폰내렸는데 뒤에서 누가 톡톡ㅠ

내뒤에 종인이 백현이라 뭐지,.? 하고 뒤돌았더니 백현이가 나보고 찍어달래ㅠㅠ

그래서 이게 꿈인가..이게 맞나 하고

찍고있는데 세훈이가 안담기는거임ㅠㅠ

뒤늦게 광각 생각나서 찍음ㅠㅠ

적당히 찍고 폰 내렸더니… pic.twitter.com/8zFsC0272O — 몽블 (@mongvely0114) May 26, 2024

此EXO-L後續遵守約定放出影片，還提供雲端讓大家下載高畫質版本，甚至懊惱下載期限太短，又發了幾次雲端連結給大家。另外還有一個影片是，此EXO-L想和隔壁好友自拍，伯賢看到自己入鏡了也歪頭看向鏡頭，他也將畫面無私的分享出來。



https://t.co/F05SoQMrhF



혹시 고화질 영상올릴수 있는 방법 아는 휀걸 있나요

퀵쉐어 링크 3일 다운가능인데 왜 하루만에 만료뜨지..

못받은 휀걸들 이 틧 보고 손해 없으시길,,☆ https://t.co/8AwwuhTKh1 pic.twitter.com/ihEPBPVDzE — 몽블 (@mongvely0114) May 27, 2024

셀카 업로드합니달라 (,,•﹏•,,)

종인이와 백현이에게

하트날리는중~♥︎ pic.twitter.com/JgtEpOSX0d — 몽블 (@mongvely0114) May 26, 2024

其他EXO-L都覺得自家愛豆和粉絲互動很可愛、也讚嘆此粉絲是天使，也有人笑稱「偶像演唱會世界觀最終崩潰」，能夠在看愛豆演唱會被同團另個愛豆拍肩膀又被要求錄影，甚至愛豆本人也信任此粉絲會和大家分享：「伯賢把這件so beautiful幻化成真。」



아이돌 콘서트 세계관 최종붕괴



뒷자리에 앉아있던 멤버가 어깨를 톡톡치며 무대 즐기는 영상을 내폰으로 찍어달라고 한다(휀걸들에게 공유해줄 거라는 믿음 + 진짜 모두와 노란구슬 함께한 팬분)



백현이는 이걸…쏘뷰리풀 실화로 만들어 https://t.co/yUBmwfnw3Q pic.twitter.com/oMS2vMs0nz — 여백 (@fullybaekh) May 26, 2024

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