洪锡天曝光Super Junior 15人同框又曝光马东石婚礼群星，赶场也要偷告白孙锡久任时完

艺人洪锡天拥有相当多圈内好友，而他自己有粉丝之外也受其他艺人的粉丝欢迎，理由是无私分享，除了创造出「追踪的男明星都会红」的传说之外，近日他分享两场艺人的婚礼，「自己谋福利」之余也让大家看得很开心。

先是Super Junior厉旭的婚礼，由於是未公开，Super Junior粉丝E.L.F.只能从宾客流出的画面跟著享受婚礼气氛与喜悦，而受到热烈讨论的Super Junior「历年全15名成员合体」，绝对要多亏SM娱乐CAO（行政总监）Chris Lee和洪锡天两人的曝光。

Chris Lee发了一张照片，洪锡天则录下了整个拍照过程写下：「真好看的弟弟们Super Junior，是因为你们才笑吧，厉旭要幸福喔。」影片中有人起哄Super Junior喊专属专呼语，队长利特便整队带大家一起喊：「我们是Super Junior！」无论是Super Junior大队还是小分队M，都是从2009至今睽违了15年之久才合体！走过那些时期的E.L.F.都不禁感谢洪锡天的分享，让他们短暂走回时光隧道。



tonyhong1004 IG story update



OT15 group photo

"URI NEUN SYUPEO JUNI-OEO"



I will be forever grateful to you Wookie it's really been a long time to see all the members together #RyeowookAriHappilyEverAfter #려욱아_사랑해 #려욱 #RYEOWOOK #SuperJunior pic.twitter.com/op6SDvE1pV — JhermayMy Superman (@withSUJU_) May 26, 2024

洪锡天当天不仅受邀了厉旭的婚礼，还受邀马东石和模特儿芮贞和的婚礼。洪锡天发布照片写下：「看来30年的放送生活很诚实啊，见了好久不见也很令人舒服的人们很高兴、很感谢也很可爱，在祝福的场合上我们也互相加油与祝福、尽情拥抱，是幸福的派对啊。真心祝福 #马东石 #芮贞和 结婚，新郎新娘是个人收藏。」



从洪锡天的曝光才知道Rain（郑智薰）、BoA、郑锡元与白智荣夫妇、赵在允、金柱夏主播、池晟、金银姬编剧与张俊恒导演夫妇、李连福厨师、PSY、韩政秀、郑丽媛、尹敬浩、Rhymer、金钟国、俞世润、FTIsland李洪基、Muzie、魏嘏隽、金民教、SG Wannabe金振浩与空架雪车国手尹成彬，均出席了马东石和芮贞和的婚礼，而新郎新娘本人婚礼照片还是谜。

洪锡天另一贴文贴了和Simon D、孙锡久、玄奉植和李浚赫的合照，激动写下：「终於见面了，我最爱宝石孙锡久，洪锡天的宝石盒一定要邀请，期待孙锡久李浚赫唷，唉唷唉唷宝石盒要再培养了 #洪锡天的宝石盒。」激动到通篇没打标点符号，追踪洪锡天的粉丝都替洪锡天开心，开心他藉著马东石见到了孙锡久，也期待孙锡久和李浚赫能如他所愿上节目《洪锡天的宝石盒》。



而洪锡天一天赶两场的婚礼分享还没完，稍早又分享一支影片，竟是任时完的侧脸。影片中洪锡天拍完他忍不住告白「我爱你」，任时完只是笑著对镜头打招呼。「时完啊，我爱你，厉旭婚礼上听著Bada美丽祝歌的时完太可爱了，我不由自主地说了一句，时完啊，我爱你呵呵呵呵，要Challenge一下吗？ #林时完 #厉旭 #Bada #结婚」洪锡天分享后，这才让外界广泛知道任时完也受邀了厉旭婚礼，粉丝在下方留言谢谢洪锡天分享影片，也敲碗希望任时完能上《洪锡天的宝石盒》啊！



X（原Twitter）也有粉丝分享除了任时完，任时完在ZE:A（帝国之子）的队友朴炯植也现身厉旭婚礼，两人久违同框让ZE:A粉丝很是激动，照片看起来也是出於洪锡天的手。另外，任时完和洪锡天一样赶场，也现身马东石婚礼。



미틴…… 당장 임시완 박형식 보석함 출연시켜!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/3Tiq7tKDUP — ob (@HS_OB_) May 27, 2024

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