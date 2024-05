洪锡天曝光Super Junior 15人同框又曝光马东石婚礼群星，赶场也要偷告白孙锡久任时完

艺人洪锡天拥有相当多圈内好友,而他自己有粉丝之外也受其他艺人的粉丝欢迎,理由是无私分享,除了创造出「追踪的男明星都会红」的传说之外,近日他分享两场艺人的婚礼,「自己谋福利」之余也让大家看得很开心。

先是Super Junior厉旭的婚礼,由於是未公开,Super Junior粉丝E.L.F.只能从宾客流出的画面跟著享受婚礼气氛与喜悦,而受到热烈讨论的Super Junior「历年全15名成员合体」,绝对要多亏SM娱乐CAO(行政总监)Chris Lee和洪锡天两人的曝光。

Chris Lee发了一张照片,洪锡天则录下了整个拍照过程写下:「真好看的弟弟们Super Junior,是因为你们才笑吧,厉旭要幸福喔。」影片中有人起哄Super Junior喊专属专呼语,队长利特便整队带大家一起喊:「我们是Super Junior!」无论是Super Junior大队还是小分队M,都是从2009至今睽违了15年之久才合体!走过那些时期的E.L.F.都不禁感谢洪锡天的分享,让他们短暂走回时光隧道。



I will be forever grateful to you Wookie it's really been a long time to see all the members together #RyeowookAriHappilyEverAfter #려욱아_사랑해 #려욱 #RYEOWOOK #SuperJunior pic.twitter.com/op6SDvE1pV