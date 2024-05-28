《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》四位主要角色全E人！劇中角色MBTI大揭密

將於5月31日首播的TVING原創系列新劇《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》，描述遭遇到現實生活中的挫折後決心飛上枝頭的女子，以及不相信愛情的白馬財閥王子，相遇後所展開的爭取慾望羅曼史，是浪漫喜劇類型作品。

由作家來為四個主要角色的MBTI個性做說明。首先是為了改變現實狀態而自己躍上白馬的灰姑娘申在林，她的個性是無法預測會跳往哪裡，非常浪漫隨興又快速陷入愛情，還會突然加速度，作家認為在林是個活潑的活動家，並且她的MBTI應該屬於ENFP。



接下來是令作家充滿了自信感的角色，也就是財閥第八世文車敏，他的性格類型應該屬於ENTP。作家表示文車敏渾身上下充滿了自信感，不過與他人的共情能力稍嫌不足，還會抓著人家小小的語病來作文章而不能馬虎隨意給過。所以他總是與在林因為一點小小的事情而爭吵，卻也從中得到了激烈的化學反應火花。當ENTP的車敏陷入愛情時的轉變也相當有趣。



也有人物的MBTI會發生改變，申在林的許願男，電影導演白道弘，原本是從內向的人格改為外向，原本是I型人的他被訓練社會化之後，轉變為E型人，應該屬於在社交性格上很會照顧人的ENFJ類型。雖然和很多人再一起的時候會顯得開朗，但自己獨處時卻也會比較多愁善感。



最後是外型年輕美麗的未婚妻班丹雅，屬於ESTP。既現實又能夠享受人生中所帶來的刺激，並且沒有成見，屬於相當酷的類型，作家認為她是登場人物中最自在作自己的一個，很隨興也單純可愛又直白。每一個角色都有個性上的不足，這也讓他們在各自相遇時迸出不同的火花，《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》將於5月31日中午12點公開前兩集。



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