[好片推荐]《她死了》剧情高度反转，疯狂指数百分百！怪咖房仲卞约汉VS人气网红申惠善到底谁被谁套路了！

[无雷]悬疑惊悚电影《她死了》将於5月31日上映，剧情发展令人难以预测，卞约汉在片中饰演一位有著偷窥怪癖的房仲业者，虽然平时热爱自己的工作，但却有不为人知的一面。而某天他留意到一位形象正面的女网红申惠善出现在附近，便开始了对她的观察……但她却离奇陈尸家中，让最后曾经进出她住处的卞约汉难以摆脱嫌疑。

片中很多时刻是单一演员的独角戏，为了让大家更了解他的心中所想，会使用旁白的方式说出主角内心的想法。卞约汉在一开头就先提到「一个人最重要的是风评」，也就是说大家总是相当在意他人对自己的评价。在网路上化身「蚂蚁爸爸」的具正泰（卞约汉饰），是值得大家信任又专业的房仲业者，但却没有人知道他的怪癖，也就是潜入无人的房屋中，并且带走一个小小纪念品，收集在自己的库房中。



而一位特别希望有人关注的网红韩素拉（申惠善饰）上传了与现实不符的虚假照片被正泰看见了之后，引起了他偷窥与跟踪的好奇心。他开始长时间跟踪韩素拉，几乎时刻关注著她，直到某天韩素拉亲自来到不动产办公室，向他提出想要出租房屋，并将房卡放心地交给具正泰。正泰名正言顺地进入了素拉的家，没想到发现的竟是她的尸体……该报警还是装作不知道？



《她死了》这部作品讲述了网路世界与现实世界往往存在很大的差异，有些人看起来正常但却有著奇怪的想法与行动，现代人接收资讯的管道众多，大家可曾怀疑过这些消息的可信度？网红为了创造话题，总要找素材进行直播，房仲业者为了生计，也必须塑造优良形象，即便自己并非如此。这两人似乎有著同样的思考方式，只是经营手段不同罢了。



《她死了》剧情充满高度反转，全程紧张，让观众们与卞约汉一样，从枝微末节来思考著真凶到底在哪里，也唯有找出真凶才能洗刷他的嫌疑。前提是自己也有错在先，要洗刷嫌疑也得先承认自己的错误，这样的设定令人感到左右为难，考验当事者的勇气。本片最终也由刑警李伊帅气的一句话，点醒了卞约汉，你正在过著什么样的人生？《她死了》5月31日全台正式上映。



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