当你在EXO SUHO的演唱会拍SUHO，后方伯贤突然拍你肩膀……

EXO队长SUHO近期展开首次个人巡演「SU:HOME」，从25日、26日的首尔场开启序幕，而这两场都有队友到场观赏给予应援，26日场便出现了很可爱的一幕……

X（原Twitter）有个粉丝EXO-L发文：「伯贤，拍了拍我的肩膀……要我帮他拍享受〈初雪〉时的样子，我帮他拍了……等等迷妹们，给你们看高画质……」获5000多转发！



백현이가..내어깨 톡톡하더니..

첫눈 노는거 찍어달라해서..찍어줬어 내가..

기다려 휀걸들아 고화질 보여줄게.. — 몽블 (@mongvely0114) May 26, 2024

此EXO-L所言不假，因为有另个EXO-L分享远远拍下的画面，可看见伯贤、KAI、灿烈和世勋坐一排，伯贤点了点KAI前方EXO-L的肩膀，一边讲话一边比手画脚请她拍自己和成员们，伯贤、KAI与灿烈秒进入状况摇摆。拍下一切的EXO-L不可思议的说：「在Twitter上确认（影片）就可以了吗？活到现在，就这样信任迷妹和推特的爱豆，非常新颖的沟通方式。」



그냥 휀걸 핸드폰으로 찍어달라한거야???ㅠㅠ 우리 휀이라면 디폴트로 공유정신이 투철할거라 생각하고 그냥. 찍어달라고. 한거야?ㅠ 내가 나오지만 나에겐 원본은 없고 트위터로 확인하면되고?



살다살다 이렇게 휀과 트위터를 믿는 아이돌 첨봄 너무 네오한 소통방식임 pic.twitter.com/Fe4VJC6Do9 — 나물이 (@boiledvegi) May 26, 2024

那名被拍肩膀的EXO-L不久先上传手机影片截图，认真回顾了当下：「不是，我看得很开心，在拍俊勉（SUHO）把手机放了下来，后面有人咚咚ㅠ 我后面不是钟仁（KAI）和伯贤吗还有谁……？然后转头一看，伯贤请我摄影ㅠㅠ 所以这是梦吗，这样对吗，有拍但是世勋没有拍到ㅠㅠ 后来才想到应该用广角拍的ㅠㅠ 好好的拍完然后把手机放下来，伯贤对我竖起大拇指，我也（比赞）……」



공익트



아니 나 열심히 놀고 준면이 찍다가 폰내렸는데 뒤에서 누가 톡톡ㅠ

내뒤에 종인이 백현이라 뭐지,.? 하고 뒤돌았더니 백현이가 나보고 찍어달래ㅠㅠ

그래서 이게 꿈인가..이게 맞나 하고

찍고있는데 세훈이가 안담기는거임ㅠㅠ

뒤늦게 광각 생각나서 찍음ㅠㅠ

적당히 찍고 폰 내렸더니… pic.twitter.com/8zFsC0272O — 몽블 (@mongvely0114) May 26, 2024

此EXO-L后续遵守约定放出影片，还提供云端让大家下载高画质版本，甚至懊恼下载期限太短，又发了几次云端连结给大家。另外还有一个影片是，此EXO-L想和隔壁好友自拍，伯贤看到自己入镜了也歪头看向镜头，他也将画面无私的分享出来。



https://t.co/F05SoQMrhF



혹시 고화질 영상올릴수 있는 방법 아는 휀걸 있나요

퀵쉐어 링크 3일 다운가능인데 왜 하루만에 만료뜨지..

못받은 휀걸들 이 틧 보고 손해 없으시길,,☆ https://t.co/8AwwuhTKh1 pic.twitter.com/ihEPBPVDzE — 몽블 (@mongvely0114) May 27, 2024

셀카 업로드합니달라 (,,•﹏•,,)

종인이와 백현이에게

하트날리는중~♥︎ pic.twitter.com/JgtEpOSX0d — 몽블 (@mongvely0114) May 26, 2024

其他EXO-L都觉得自家爱豆和粉丝互动很可爱、也赞叹此粉丝是天使，也有人笑称「偶像演唱会世界观最终崩溃」，能够在看爱豆演唱会被同团另个爱豆拍肩膀又被要求录影，甚至爱豆本人也信任此粉丝会和大家分享：「伯贤把这件so beautiful幻化成真。」



아이돌 콘서트 세계관 최종붕괴



뒷자리에 앉아있던 멤버가 어깨를 톡톡치며 무대 즐기는 영상을 내폰으로 찍어달라고 한다(휀걸들에게 공유해줄 거라는 믿음 + 진짜 모두와 노란구슬 함께한 팬분)



백현이는 이걸…쏘뷰리풀 실화로 만들어 https://t.co/yUBmwfnw3Q pic.twitter.com/oMS2vMs0nz — 여백 (@fullybaekh) May 26, 2024

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