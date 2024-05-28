当你在EXO SUHO的演唱会拍SUHO，后方伯贤突然拍你肩膀……
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当你在EXO SUHO的演唱会拍SUHO，后方伯贤突然拍你肩膀……

KPOP   2024年5月28日   星期二11:11   草莓  

（封面图源：X@boiledvegi、X@mongvely0114）

EXO队长SUHO近期展开首次个人巡演「SU:HOME」，从25日、26日的首尔场开启序幕，而这两场都有队友到场观赏给予应援，26日场便出现了很可爱的一幕……

X（原Twitter）有个粉丝EXO-L发文：「伯贤，拍了拍我的肩膀……要我帮他拍享受〈初雪〉时的样子，我帮他拍了……等等迷妹们，给你们看高画质……」获5000多转发！

此EXO-L所言不假，因为有另个EXO-L分享远远拍下的画面，可看见伯贤、KAI、灿烈和世勋坐一排，伯贤点了点KAI前方EXO-L的肩膀，一边讲话一边比手画脚请她拍自己和成员们，伯贤、KAI与灿烈秒进入状况摇摆。拍下一切的EXO-L不可思议的说：「在Twitter上确认（影片）就可以了吗？活到现在，就这样信任迷妹和推特的爱豆，非常新颖的沟通方式。」

那名被拍肩膀的EXO-L不久先上传手机影片截图，认真回顾了当下：「不是，我看得很开心，在拍俊勉（SUHO）把手机放了下来，后面有人咚咚ㅠ 我后面不是钟仁（KAI）和伯贤吗还有谁……？然后转头一看，伯贤请我摄影ㅠㅠ 所以这是梦吗，这样对吗，有拍但是世勋没有拍到ㅠㅠ 后来才想到应该用广角拍的ㅠㅠ 好好的拍完然后把手机放下来，伯贤对我竖起大拇指，我也（比赞）……」

此EXO-L后续遵守约定放出影片，还提供云端让大家下载高画质版本，甚至懊恼下载期限太短，又发了几次云端连结给大家。另外还有一个影片是，此EXO-L想和隔壁好友自拍，伯贤看到自己入镜了也歪头看向镜头，他也将画面无私的分享出来。

其他EXO-L都觉得自家爱豆和粉丝互动很可爱、也赞叹此粉丝是天使，也有人笑称「偶像演唱会世界观最终崩溃」，能够在看爱豆演唱会被同团另个爱豆拍肩膀又被要求录影，甚至爱豆本人也信任此粉丝会和大家分享：「伯贤把这件so beautiful幻化成真。」

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