【韓網熱門】《背著善宰跑》收視率趨勢：第15集破5%，刷新自身最高收視率！網友：讓我下週怎麼活

由邊佑錫、金惠奫攜手主演的爆款韓劇《背著善宰跑》本週迎來大結局，作為話題榜單冠軍的該劇收視率也在穩步上升。

27日晚，《背著善宰跑》播出了大結局前的第15集，收視率（全國基準）終於突破了5%，達到了5.297%，首都圈收視率更是漲至6.197，皆刷新了自身最高收視率。

全國/首都圈

1. 3.073 / 3.176

2. 2.710 / 2.918 ▼最低

3. 3.444 / 3.678

4. 3.378 / 4.069

5. 3.435 / 3.834

6. 3.377 / 3.946

7. 4.459 / 5.259

8. 4.095 / 4.656

9. 4.759 / 5.638

10. 4.752 / 5.973

11. 4.735 / 5.670

12. 4.260 / 5.002

13. 4.568 / 5.214

14. 4.827 / 5.349

15. 5.297 / 6.197 ▲最高

韓國網友評論：

1. 哇，居然破5了

2. 今天就是最後一集了，好捨不得

3. 大結局肯定又會創新高，加油

4. 看到收視率上漲我真的很幸福

5. 比首播收視率高出2倍

6. 哈哈哈哈哈哈，邊佑錫肯定也在查收視率

7. 這劇真的超好看，一開始我就覺得收視率肯定會上升

8. 原來這種類型的作品真的很難超越5%啊

9. 收視率無所謂啦，可是竟然要結束了

10. 這劇應該會有趣到大結局，太滿足了，非常滿足，大滿足，編劇大人啊，我敬仰你

11. 想把編劇抓起來，讓她繼續寫下去

12. 後面的故事很有反轉，變得更有趣了，收視率也逐漸上升，真的太棒了

13. 今天再刷新一下收視率，圓滿落幕吧

14. 邊佑錫回到最開始的善宰的眼神，這個ending真的瘋了

15. 編劇、導演、演員，應該很興奮吧

16. 啊啊啊啊啊，怎麼回事，今天就大結局了？？

17. 讓我下週要怎麼活啊

18. 其實昨天的劇情我覺得很一般，反而是最後播出的10代率善宰太美好了，太美了，色感超絕，青春且美好，我愛你們

19. 我昨天第一次蹲直播，太好看了，難怪這劇這麼火

20. 能夠邂逅這麼有趣的作品，我也很幸福，編劇、導演、演員加油啊

21. 我可太期待今晚的大結局了，要怎麼送走小率和善宰啊

22. 這是我追過的第三部穿越羅曼史，收視率上漲的只有《背著善宰跑》，好開心啊，穿越題材的故事走向很容易散掉，這劇真的很不容易

23. 一想到今晚要大結局，我的心臟啊

原文：https://theqoo.net/square/3250569247

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