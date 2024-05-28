【韩网热门】《背著善宰跑》收视率趋势：第15集破5%，刷新自身最高收视率！网友：让我下周怎么活

由边佑锡、金惠奫携手主演的爆款韩剧《背著善宰跑》本周迎来大结局，作为话题榜单冠军的该剧收视率也在稳步上升。

27日晚，《背著善宰跑》播出了大结局前的第15集，收视率（全国基准）终於突破了5%，达到了5.297%，首都圈收视率更是涨至6.197，皆刷新了自身最高收视率。

全国/首都圈

1. 3.073 / 3.176

2. 2.710 / 2.918 ▼最低

3. 3.444 / 3.678

4. 3.378 / 4.069

5. 3.435 / 3.834

6. 3.377 / 3.946

7. 4.459 / 5.259

8. 4.095 / 4.656

9. 4.759 / 5.638

10. 4.752 / 5.973

11. 4.735 / 5.670

12. 4.260 / 5.002

13. 4.568 / 5.214

14. 4.827 / 5.349

15. 5.297 / 6.197 ▲最高

韩国网友评论：

1. 哇，居然破5了

2. 今天就是最后一集了，好舍不得

3. 大结局肯定又会创新高，加油

4. 看到收视率上涨我真的很幸福

5. 比首播收视率高出2倍

6. 哈哈哈哈哈哈，边佑锡肯定也在查收视率

7. 这剧真的超好看，一开始我就觉得收视率肯定会上升

8. 原来这种类型的作品真的很难超越5%啊

9. 收视率无所谓啦，可是竟然要结束了

10. 这剧应该会有趣到大结局，太满足了，非常满足，大满足，编剧大人啊，我敬仰你

11. 想把编剧抓起来，让她继续写下去

12. 后面的故事很有反转，变得更有趣了，收视率也逐渐上升，真的太棒了

13. 今天再刷新一下收视率，圆满落幕吧

14. 边佑锡回到最开始的善宰的眼神，这个ending真的疯了

15. 编剧、导演、演员，应该很兴奋吧

16. 啊啊啊啊啊，怎么回事，今天就大结局了？？

17. 让我下周要怎么活啊

18. 其实昨天的剧情我觉得很一般，反而是最后播出的10代率善宰太美好了，太美了，色感超绝，青春且美好，我爱你们

19. 我昨天第一次蹲直播，太好看了，难怪这剧这么火

20. 能够邂逅这么有趣的作品，我也很幸福，编剧、导演、演员加油啊

21. 我可太期待今晚的大结局了，要怎么送走小率和善宰啊

22. 这是我追过的第三部穿越罗曼史，收视率上涨的只有《背著善宰跑》，好开心啊，穿越题材的故事走向很容易散掉，这剧真的很不容易

23. 一想到今晚要大结局，我的心脏啊

原文：https://theqoo.net/square/3250569247

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