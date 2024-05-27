《畢業》職場險惡＋浪漫愛情！魏嘏雋投入陌生補教界，與恩師鄭麗媛腹背受敵革命情感漸生！（EP.1–4）

[有雷] 《畢業》開播已六集，劇情即將進入第一波高潮，在這之前協助大家快速進入劇情重點。鄭麗媛是一位經驗相當豐富的大峙洞補習班看板老師，熟知家長與學生的心理，甚至為學生替校方溝通。讓她成為明星講師的第一位珍貴學生則是魏嘏雋，原本在大企業服務的他，毅然決然投身補教界。

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徐慧真（鄭麗媛飾）是一位赫赫有名的大峙洞補習班頭號教師，主要教學的課目是國文，除了能安撫為了考生而不安的家長以外，對於學生更是用心，除了顧及成績更顧及心理層面。為了模稜兩可的題目，她更直接向校方出題老師溝通教學理念，雖然幾乎演變成全武行，但她仍堅持爭取學生的權利，讓對方承認自己的錯誤。



一位在大企業工作，人人稱羨的李俊豪（魏嘏雋飾），不顧家中的反對辭去了工作，跑到他的恩師徐慧真任教的補習班面試國文講師，慧真雖然開心，卻擔心俊豪跳入不熟悉的補教領域會難以適應，一開始曾希望同仁們不要讓他有機會通過面試，但俊豪的教學方式卻令人印象深刻。俊豪正式入職後，甚至向慧真提出如何爭取其他補習班的學生也能來這裡報名。慧真的主要族群是澯瑛高中，而俊豪建議她爭取來自另一男校的學生。



俊豪想出的辦法就是「師生同框」，由他這個活生生的成功例子來帶領學弟妹們，另外也以新進老師的方式提供免費試聽課程，為了兩人的同台教學，俊豪與慧真秘密準備了許久。在廣告看板公開之後，補習班內部的講師們也有些不滿，認為李俊豪為何擁有特權可躍上版面，另一位新任國文講師南清美（蘇珠妍飾）更想要在講台上與徐慧真一決高下。



對手補習班的院長也正在計畫搶走澯瑛高中的學生，因此就連開課時間都完全仿照慧真的課程時間，補習班之間的經營策略你來我往，相當精采。就在慧真與俊豪認為有許多人報名「師生同框」課程的同時，對手補習班卻宣布了臨時講座，並威脅學生若沒來聽課可能錯失重要資訊。導致「師生同框」課程最終僅有一人到班，並且這位學生還是對手補習班請來的探子。



慧真大受打擊，但俊豪仍然正面看待。就算只有一位學生，兩人仍然依照準備好的方式來教學，這讓慧真想起了當初是如何培養俊豪成為第一名的學生。而這位學生回家後反覆思考，認為慧真的課程很不錯並且推薦給其他同學們，情況是否可能逆轉勝？



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