台韩男神又又又联动了！换许光汉为俊昊送上咖啡车♥

昨（27）日，2PM俊昊（李俊昊）更新一则限时动态，认证许光汉送给他的咖啡车！

去年10月，‎2PM俊昊（李俊昊）来台举行见面会，和以《想见你》爆红的台湾演员许光汉合影‎，韩国与台湾男神联动可谓引发两边粉丝疯狂！当时俊昊举行见面会，许光汉可是特地到后台送上写著韩文卡片的花篮，祝福俊昊见面会大发。



今年1月许光汉赴韩国拍摄全新韩剧《No Way Out》，换他收到了俊昊送来的咖啡车！俊昊是同时送给曾合作过电视剧《自白》的前辈刘宰明，他在咖啡车上特地韩文中文都写上，相当贴心。许光汉发布限时动态tag李俊昊，英语道谢也放上手比爱心符号。



两大男神投桃报李下，昨日俊昊拍摄Netflix新剧《Cashero》（CA$HERO），IG曝光「又」收到了许光汉礼物，换许光汉送上咖啡车给他！如同先前的风格，许光汉在咖啡车上用字简洁明了，都写著「为李俊昊演员和《Cashero》所有工作人员与演员加油」，亮点是那张「养眼」的双男神合照。俊昊发布限动还可爱的贴了两只兔子拍手贴图，用英语tag许光汉说谢谢。



虽摸不清楚两位男神如何牵上关系的，但粉丝都希望有朝一日两人能正式合作啊！多多同框也可以！



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