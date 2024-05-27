金軟景登《只要有空》被劉在錫狂喊「光洙」，金軟景反控劉在錫只看IU沒空看她比賽

《只要有空，》最新一集嘉賓請來在韓國排球界被稱為「女帝」，而在韓國演藝圈被稱為「女版李光洙」的金軟景，金軟景和劉在錫重逢又是吵吵鬧鬧。

劉在錫介紹金軟景，開口就說人家「跟光洙感覺很像，我常常把光洙跟她搞混」，遠遠就大喊金軟景「光洙」，金軟景無奈笑說：「在初次見面的人（柳演錫）面前，為什麼又提到光洙哥？」結果金軟景登場，劉在錫說兩人更像了，因為李光洙登場的第一集天氣也是細雨綿綿，兩人都撐著傘，而且頭髮長度看起來相仿。



聊到金軟景球隊成績，劉在錫表示興國生命很可惜此賽季沒能奪冠，但金軟景馬上就指控劉在錫「沒遵守約定」！金軟景：「一直說要來，說了幾次，一次都沒來！」劉在錫辯解：「本來要去的！但在那之前就結束了啊！第五場前就結束了啊！」金軟景繼續抱怨自己和球隊說了大話，但劉在錫都沒去。



中午吃飯的時候，劉在錫自己挖坑跳，對金軟景說：「真的去看一下演錫的音樂劇，很帥！」金軟景聽了又說劉在錫沒來看自己比賽，甚至說：「結果跑去看IU的演唱會！什麼啊，之前那個梗圖爆紅了啊！在那邊很嗨……」劉在錫只好找藉口(?)說金軟景的賽場太遠在仁川，柳演錫就幫他下結論：原來最遠只能到蠶室（IU演唱會和柳演錫音樂劇演出附近）。



後續金軟景又邀請了劉在錫，表示自己要辦友誼賽，剛好就在蠶室！6月8日是金軟景國手退役友誼賽，她邀請2012~2020奧運期間早已退役的國手們一起打球並一同舉行退役儀式，6月9日則是世界女子排球全明星賽。劉在錫和柳演錫聽了很感興趣，不曉得劉在錫這次會不會履行約定呢？



▼相關影片（開場00:00起，提到IU 9:30起）



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