《毕业》职场险恶＋浪漫爱情！魏嘏隽投入陌生补教界，与恩师郑丽媛腹背受敌革命情感渐生！（EP.1–4）

[有雷] 《毕业》开播已六集，剧情即将进入第一波高潮，在这之前协助大家快速进入剧情重点。郑丽媛是一位经验相当丰富的大峙洞补习班看板老师，熟知家长与学生的心理，甚至为学生替校方沟通。让她成为明星讲师的第一位珍贵学生则是魏嘏隽，原本在大企业服务的他，毅然决然投身补教界。

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徐慧真（郑丽媛饰）是一位赫赫有名的大峙洞补习班头号教师，主要教学的课目是国文，除了能安抚为了考生而不安的家长以外，对於学生更是用心，除了顾及成绩更顾及心理层面。为了模棱两可的题目，她更直接向校方出题老师沟通教学理念，虽然几乎演变成全武行，但她仍坚持争取学生的权利，让对方承认自己的错误。



一位在大企业工作，人人称羡的李俊豪（魏嘏隽饰），不顾家中的反对辞去了工作，跑到他的恩师徐慧真任教的补习班面试国文讲师，慧真虽然开心，却担心俊豪跳入不熟悉的补教领域会难以适应，一开始曾希望同仁们不要让他有机会通过面试，但俊豪的教学方式却令人印象深刻。俊豪正式入职后，甚至向慧真提出如何争取其他补习班的学生也能来这里报名。慧真的主要族群是澯瑛高中，而俊豪建议她争取来自另一男校的学生。



俊豪想出的办法就是「师生同框」，由他这个活生生的成功例子来带领学弟妹们，另外也以新进老师的方式提供免费试听课程，为了两人的同台教学，俊豪与慧真秘密准备了许久。在广告看板公开之后，补习班内部的讲师们也有些不满，认为李俊豪为何拥有特权可跃上版面，另一位新任国文讲师南清美（苏珠妍饰）更想要在讲台上与徐慧真一决高下。



对手补习班的院长也正在计画抢走澯瑛高中的学生，因此就连开课时间都完全仿照慧真的课程时间，补习班之间的经营策略你来我往，相当精采。就在慧真与俊豪认为有许多人报名「师生同框」课程的同时，对手补习班却宣布了临时讲座，并威胁学生若没来听课可能错失重要资讯。导致「师生同框」课程最终仅有一人到班，并且这位学生还是对手补习班请来的探子。



慧真大受打击，但俊豪仍然正面看待。就算只有一位学生，两人仍然依照准备好的方式来教学，这让慧真想起了当初是如何培养俊豪成为第一名的学生。而这位学生回家后反覆思考，认为慧真的课程很不错并且推荐给其他同学们，情况是否可能逆转胜？



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