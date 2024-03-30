「不能打破和觀眾的約定！」Super Junior守信用照猜拳結果讓厲旭先結婚XD

出道已將近20年的Super Junior，終於要出現第一名人夫（除了多年不在隊內活動的晟敏），是年齡倒數第二小的厲旭！昨（29）日他宣布結婚，許多E.L.F.、網友都不禁想起多年前「不像話的打賭」呢！

2019年一集，《我家的熊孩子》直擊了Super Junior全員軍畢後首次回歸的主打歌〈SUPER Clap〉MV拍攝現場，Super Junior一如往常(?)在閒暇時就在練痟話（胡說八道），連結婚都要用猜拳決定！

一開始Super Junior 9個人還算正經的討論彼此對於結婚的觀念，偶爾穿插神童已結婚生子了、始源兒子應該是國會議員之類的玩笑話，後來銀赫突然提出：「要不要剪刀石頭布，輸的人先結婚？」大家七嘴八舌之下，規則改成輸的人要在3年內結婚，否則要給每個人一百萬（韓元），最終是厲旭取得勝利！



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隔年厲旭被爆出和女團TAHITI出身的演員女友Ari戀愛說，再隔一年2021年利特姐姐婚禮上，Super Junior幾名成員聊起結婚就拿厲旭來擋，希澈說：「不能打破那個，我們不能先結婚。」圭賢同意，銀赫也堅持最先宣布結婚的一定要是厲旭、不能打破和觀眾的約定，希澈媽媽看完這片段相當頭痛XD。



昨日厲旭宣布5月將和Ari結婚，網友們回想起猜拳的事情都覺得很神奇啊！歐巴們還真的遵守了約定！不過由於3年年限其實已過去，厲旭恐怕要破費先包給大家懲罰再回收禮金了XD。



更好笑的是，厲旭在21年Super Junior 16週年的直播上，竟然回答，「比起在成員的婚禮上跳〈SPY〉，更想帶成員們一起去蜜月旅行」，全部只有他那麼回答！當時成員們都笑說如果那樣的話，要讓他和弟媳分房，不把厲旭給弟媳，不過厲旭很真誠的說，他需要會拍照的人例如藝聲（原來不是旅伴是工具人XD？）。



也因此，大家也很想知道，究竟厲旭婚後的蜜月旅行，會不會帶上成員們呢？

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