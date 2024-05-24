BTS防彈少年團JIN6月退伍，多家主流外媒報導：期待他的回歸

防彈少年團成員JIN6月退伍在即，備受國際媒體的關注，包括Billboard、Rolling Stone和SKPOP等多家歐美主要媒體在均表示出了對JIN的退伍和回歸音樂活動的期待。

美國的音樂專業媒體「Rolling Stone」早在1月在以「即將退伍的BTS JIN」為題的文章中，報導了JIN即將重新開始活動的消息。 該媒體提到在服役期間，JIN為粉絲每個月都在YouTube官方頻道上傳了《n月的碩珍》系列影片。 同時還表示：「JIN在新年問候影片中預告了退伍後的音樂活動，給粉絲們帶來了希望。 」



全球最具權威的音樂媒體之一的「Billboard」則以「JIN送給ARMY們的新年祝福禮物：我想你們所有人」為題表達了對JIN回歸的期待。全球娛樂媒體「SKPOP」則刊登了關於JIN的專題報導，列舉了JIN在軍隊中忠實而出色地履行自己的成就。 提到JIN在入伍後成為了模範新兵，並在訓練營畢業典禮上指揮新兵，受到了廣泛關注。



英國的MTV在數週之前也通過官方Instagram賬號發佈了「據悉，BTS JIN將在2024年發行首張個人專輯」的消息，並配上了JIN的採訪片段影片，吸引了人們的關注。



此外，JIN將於6月12日正式退伍。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞