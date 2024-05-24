【韩网热门】突然想像了一下崔永道、刘瑞秋、白经和艺瑞生在一个家庭里！网友：这家没一个脾气好的
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【韩网热门】突然想像了一下崔永道、刘瑞秋、白经和艺瑞生在一个家庭里！网友：这家没一个脾气好的

明星   2024年5月24日   星期五09:47   Tracy  

（封面图源：SBS《继承者们》、MBC《偶然发现的一天》、jtbc《SKY Castle》）

网友们的想像力实在太丰富且有趣了。

当《继承者们》中的崔永道、刘瑞秋碰上《偶然发现的一天》中的白经、《SKY Castel》艺瑞，如果他们是亲兄弟姐妹的话，当4个人一起坐在餐桌前，你就能知道这家肯定不正常（笑）。

崔永道：异卵双胞胎里的大哥，和双胞胎妹妹刘瑞秋互相讨厌，虽然碰到白经和艺瑞不至於咆哮，但也很讨厌弟弟妹妹，有一点厌恶手足的感觉，要说干坏事那肯定天下一。 看起来不关心，但也会觉得白经和艺瑞可爱。 弟弟妹妹们发脾气的时候只觉得像猫猫打拳。

刘瑞秋：异卵双胞胎里的妹妹，喜欢吐槽「我怎么和那种人是双胞胎」，但想做坏事的时候没有比哥哥更适合的人了，捉弄别人时脑袋最灵光。 虽然不关心弟弟妹妹，但白经闯祸时会帮弟弟收拾，艺术说「你快教训他」时，一边嘴上说很烦人一边又听话地教训弟弟。

白经：家里的老三。 作为体育特长生拿了很多奖牌、奖状。 长了一副不努力的样子，因为很讨厌输，疯狂训练，是未来国家代表队的希望之星。 虽然是个狠人，而且看到哥哥姊姊也没有好脸色，但也有很可爱的时候，让他做事时，一边嘴上说讨厌一边全都做好。

艺瑞：家里的老么，全校第一名的模范生，生怕别人不知道她说家中老么一样被娇惯得脾气暴躁，不喜欢输给别人，拼命学习。 因为是老么，很会撒娇，面对哥哥姊姊时也很温顺，啊，哥哥姊姊不包括白经，白经不是哥哥。

韩国网友评论：
1. 谁可以让这4个人坐在一个桌子上吃饭？ 妈妈可能是吴恩瑛博士吧（韩国知名育儿专家）
2. 这家父母上辈子是卖国了吗？ 生下这4个大怨种
3. 永道和瑞秋是双胞胎，设定太有趣了，哈哈哈哈哈。 虽然整天无视比自己小很多的艺瑞，但谁都无法看到妹妹输
4. 这一家人都送到《金子商谈所》吧，吴恩瑛博士好可怜
5. 他们的父母绝对不可能是正常人
6. 不可能看到这4人坐在一张饭桌前，白经肯定直接走过，挑衅所有人，然后皱著眉头走掉
7. 艺瑞是寮幺，瑞秋姐姐应该会很喜欢他，不过她和白经会每天吵架，大哥根本不关心弟弟妹妹
8. 父母关系真好啊，生了4个，但是4个孩子脾气都这么火爆，宇宙最强，哈哈哈哈哈
9. 艺瑞，姐姐瑞秋一句话就能让她闭嘴吧
10. 好喜欢这个疯批组合，谁来让他们演一下
11. 大哥、双胞胎、兄妹、老幺，这个组合很好
12. 父母到底是如何抚养他们长大的
13. 好奇父母是怎样的人，一定要去《金子商谈所》啊，吴恩瑛博士肯定会说比起经济上的支持，更重要的是情绪上的满足感和稳定感，肯定会骂父母
14. 妈妈一定要让李惠英来演

15. 那爸爸一定要是这位

16. 我想看白经对哥哥死缠烂打
17. 永道应该很照顾老么，但老么无视大哥，因为大哥成绩很烂
18. 好想在这家的饭桌上装一个CCTV，应该很有趣
19. 艺瑞居然看起来最弱
20. 永道的世界观最棒，双胞胎妹妹瑞秋是户籍mate，白经是我家小弟，老么艺瑞，只要喊一声「大哥」的话......
21. 这家DNA不一般啊
22. 老大老三会打得头破血流，老二和老么会用语言杀死对方，老大和老二的话还算优雅，感觉老么会故意找碴
23. 艺瑞压力最大，要学习，要考医大啊
24. 永道家中地位应该最低吧，哈哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3244245675

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