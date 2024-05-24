【韩网热门】突然想像了一下崔永道、刘瑞秋、白经和艺瑞生在一个家庭里！网友：这家没一个脾气好的

网友们的想像力实在太丰富且有趣了。

当《继承者们》中的崔永道、刘瑞秋碰上《偶然发现的一天》中的白经、《SKY Castel》艺瑞，如果他们是亲兄弟姐妹的话，当4个人一起坐在餐桌前，你就能知道这家肯定不正常（笑）。



갑자기 최영도 유라헬 백경 강예서

이 네명이 한 집안 사람인거 상상했다

친척사촌 아니고 걍 남매

한 식탁에 마주보고 앉아있는 거

..일단 이 집구석이 정상이 아니라는 건 알겠음 pic.twitter.com/qh5WwxcjZo — 장욱 (@jangvvook) December 2, 2019

崔永道：异卵双胞胎里的大哥，和双胞胎妹妹刘瑞秋互相讨厌，虽然碰到白经和艺瑞不至於咆哮，但也很讨厌弟弟妹妹，有一点厌恶手足的感觉，要说干坏事那肯定天下一。 看起来不关心，但也会觉得白经和艺瑞可爱。 弟弟妹妹们发脾气的时候只觉得像猫猫打拳。



상속자들 영도라헬 파던 사약러 pic.twitter.com/LtdlUdD4dv — 한란寒蘭 (@H4NL4N_) February 18, 2021

刘瑞秋：异卵双胞胎里的妹妹，喜欢吐槽「我怎么和那种人是双胞胎」，但想做坏事的时候没有比哥哥更适合的人了，捉弄别人时脑袋最灵光。 虽然不关心弟弟妹妹，但白经闯祸时会帮弟弟收拾，艺术说「你快教训他」时，一边嘴上说很烦人一边又听话地教训弟弟。



白经：家里的老三。 作为体育特长生拿了很多奖牌、奖状。 长了一副不努力的样子，因为很讨厌输，疯狂训练，是未来国家代表队的希望之星。 虽然是个狠人，而且看到哥哥姊姊也没有好脸色，但也有很可爱的时候，让他做事时，一边嘴上说讨厌一边全都做好。



백경 시점 어하루 버전 보고 싶다... 백경이의 인생 처음부터 끝까지를 알고 싶다 ㅠㅠ pic.twitter.com/YR5oSU6hEc — 나의한울 (@wookgiee5) December 20, 2019

艺瑞：家里的老么，全校第一名的模范生，生怕别人不知道她说家中老么一样被娇惯得脾气暴躁，不喜欢输给别人，拼命学习。 因为是老么，很会撒娇，面对哥哥姊姊时也很温顺，啊，哥哥姊姊不包括白经，白经不是哥哥。



오늘은 우리 예서 생일이다ㅜㅜ 예서야 생일 축하해!! 스카이캐슬 나와줘서 너무 고마워 마멜 예서 따랑해#HyeppyYeseoDay pic.twitter.com/FaGQq3HodX — Maw (@hellobungz) October 28, 2020

韩国网友评论：

1. 谁可以让这4个人坐在一个桌子上吃饭？ 妈妈可能是吴恩瑛博士吧（韩国知名育儿专家）

2. 这家父母上辈子是卖国了吗？ 生下这4个大怨种

3. 永道和瑞秋是双胞胎，设定太有趣了，哈哈哈哈哈。 虽然整天无视比自己小很多的艺瑞，但谁都无法看到妹妹输

4. 这一家人都送到《金子商谈所》吧，吴恩瑛博士好可怜

5. 他们的父母绝对不可能是正常人

6. 不可能看到这4人坐在一张饭桌前，白经肯定直接走过，挑衅所有人，然后皱著眉头走掉

7. 艺瑞是寮幺，瑞秋姐姐应该会很喜欢他，不过她和白经会每天吵架，大哥根本不关心弟弟妹妹

8. 父母关系真好啊，生了4个，但是4个孩子脾气都这么火爆，宇宙最强，哈哈哈哈哈

9. 艺瑞，姐姐瑞秋一句话就能让她闭嘴吧

10. 好喜欢这个疯批组合，谁来让他们演一下

11. 大哥、双胞胎、兄妹、老幺，这个组合很好

12. 父母到底是如何抚养他们长大的

13. 好奇父母是怎样的人，一定要去《金子商谈所》啊，吴恩瑛博士肯定会说比起经济上的支持，更重要的是情绪上的满足感和稳定感，肯定会骂父母

14. 妈妈一定要让李惠英来演



이혜영 배우님 조각.... 대박...

뮤지컬은 차지연 배우님이었는데.. 파과의 축복이 끝이 없네... https://t.co/JsCCee04Ar pic.twitter.com/s1p9myY8uW — 거박이 (@geobakiii) May 15, 2024

15. 那爸爸一定要是这位



백경아빠 인성 다 터져서 왓다고요;; 와중에 연기가 너무 웃겨서 계속 웃참하게되 pic.twitter.com/ZMrNVjaD7G — 이나 (@melody0760) February 6, 2024

16. 我想看白经对哥哥死缠烂打

17. 永道应该很照顾老么，但老么无视大哥，因为大哥成绩很烂

18. 好想在这家的饭桌上装一个CCTV，应该很有趣

19. 艺瑞居然看起来最弱

20. 永道的世界观最棒，双胞胎妹妹瑞秋是户籍mate，白经是我家小弟，老么艺瑞，只要喊一声「大哥」的话......

21. 这家DNA不一般啊

22. 老大老三会打得头破血流，老二和老么会用语言杀死对方，老大和老二的话还算优雅，感觉老么会故意找碴

23. 艺瑞压力最大，要学习，要考医大啊

24. 永道家中地位应该最低吧，哈哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3244245675

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