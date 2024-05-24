BTS防弹少年团JIN6月退伍，多家主流外媒报导：期待他的回归

防弹少年团成员JIN6月退伍在即，备受国际媒体的关注，包括Billboard、Rolling Stone和SKPOP等多家欧美主要媒体在均表示出了对JIN的退伍和回归音乐活动的期待。

美国的音乐专业媒体「Rolling Stone」早在1月在以「即将退伍的BTS JIN」为题的文章中，报导了JIN即将重新开始活动的消息。 该媒体提到在服役期间，JIN为粉丝每个月都在YouTube官方频道上传了《n月的硕珍》系列影片。 同时还表示：「JIN在新年问候影片中预告了退伍后的音乐活动，给粉丝们带来了希望。 」



全球最具权威的音乐媒体之一的「Billboard」则以「JIN送给ARMY们的新年祝福礼物：我想你们所有人」为题表达了对JIN回归的期待。全球娱乐媒体「SKPOP」则刊登了关於JIN的专题报导，列举了JIN在军队中忠实而出色地履行自己的成就。 提到JIN在入伍后成为了模范新兵，并在训练营毕业典礼上指挥新兵，受到了广泛关注。



英国的MTV在数周之前也通过官方Instagram账号发布了「据悉，BTS JIN将在2024年发行首张个人专辑」的消息，并配上了JIN的采访片段影片，吸引了人们的关注。



此外，JIN将於6月12日正式退伍。

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