BTS防彈少年團JIMIN緋聞女友宋多恩IG被灌爆，氣到發文：不想被告就趕快道歉

因和男團防彈少年團成員JIMIN傳緋聞的戀愛綜藝《Heart Signal 2》女嘉賓宋多恩遭到網友狙擊。

此前，宋多恩曾在多次SNS上公開與JIMIN相關的影片，網友還挖出了兩人曾曬出的同款沙發、餐桌、鍋具、地毯和床墊等都是一樣的，引發眾人猜測兩人戀情。 此外，她在非公開的TikTok帳號曬出寫有「Jimin」、「DAEUN」的疑似情侶的耳機保護殼，在韓網掀起激烈討論，對於這一切經紀公司都未回應。 JIMIN的部份粉絲跑到了宋多恩的SNS下留言痛駡，女方在沉默多日後，透過個人IG的限時動態發聲警告，但無濟於事，依舊沒能阻擋粉絲的辱罵。

송다은 방탄소년단 지민과 열애설



방탄소년단 지민 송다은 열애설 이 사실일까 ?



'하트시그널2' 출신 배우 송다은과 방탄소년단 지민이 열애설에 휩싸였다.



지난 16일 송다은은 개인 SNS에 다수의 의미심장한 게시물을 업로드해 지민과의 열애설이 불거졌다.



두 사람의 열애설을 추측하는 첫 번째… pic.twitter.com/UF8RFp3OXe — 웃짤컴퍼니 선팔 맞팔 100% 환영 (@xforsmile) May 17, 2024

22日宋多恩再次回應，並貼出了一張寫有「告訴姊姊你為什麼會被XX粉絲們罵的理由，簡單來說就是，姊姊凌晨開直播了吧，這有什麼用呢？級別差的也太多了吧，完全不可能造假的合影……」的截圖。

宋多恩表示：「有些人故作有邏輯地給我解釋我為什麼會被罵，不停地給我發郵件！你們還真是辛苦了，不如把這份熱情用在你的未來上吧。 不覺得在我身上耗費精力是件不值得的事情嗎？ 如果非要我說些什麼的話，那就是人不能分成三六九等，人都是有尊嚴的，大家互相理解才是社會，才是正確的人際關係。 如果這些郵件不是我看到，而是律師看的話（會怎樣），如果不想幾日之後收到警方調查的函件，就快點道歉吧。 這是我給你最後的機會。」

去年宋多恩和JIMIN就曾傳出過戀愛緋聞，宋多恩當時回應：「第三人的事情不要問我，麻煩去問別人，我神智清醒，粉絲真的太可怕了，你們是不是不知道自己做了多少會被告的事情啊。」

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