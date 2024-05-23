《劉QUIZ》邊佑錫9年無名時期：曾劇本排練後被換掉，因被罵太狠一度害怕面對鏡頭！如今劇本比之前多了10-20倍

從模特兒轉行當演員，如今已經演員出道9年的邊佑錫終於迎來了自己的第一個事業巔峰，憑藉《背著善宰跑》中的「善宰」一角一夜爆紅。

tvN招牌綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》22日播出了「大勢」邊佑錫的內容，他真誠、坦然的面貌再一次感染了所有觀眾。 面對最近刮起的「善宰熱潮」，邊佑錫非常誠懇地表示：「這是我主演的第一部電視劇，大家對我的喜愛超出了我的想像，非常感恩。 」

邊佑錫接著說道：「電視劇播出的那一天不管是凌晨3點睡還是4點睡，都會很準時地7點半醒來，因為8點會出收視率，我也會數電視劇新聞的篇數，看話題性指數，還會搜尋自己的名字，看的時候心臟一直砰砰跳，不知該如何是好。9年的時間裡一直都很努力，（大家給予了）這麼多的愛，一下子讓我不知所措，真的很感謝大家。」《背著善宰跑》播出後，邊佑錫人氣大爆發，他也收到了比之前更多的劇本，「劇本比之前多了10～20倍」，劉在錫在一旁解釋「這些都是一個月內發生的事情」。



劇中邊佑錫和金惠奫如同天作之合，邊佑錫不忘感謝對方，稱：「如果沒有惠奫的話，我沒有辦法表現出善宰的情感，惠奫給予的情感讓我切實感受到了，我才能沈浸在善宰之中，才能演得更好。 」 《背著善宰跑》從製作到開拍花費了3年的時間，對此邊佑錫表示：「當時我的名氣不大，劇本先給了其他演員，十分感激劇本能夠給到我，看完之後就產生了一定要演的想法。」

邊佑錫演員出道已經9年，他的小螢幕處女作是2016年的tvN電視劇《Dear My Friends》，但這9年來他的演藝之路並非一帆風順，「還發生過劇本排練之後被換掉的經歷，一直備受打擊，被罵很多次，那時自尊心跌入谷底的時候。因為當過模特兒，我很喜歡被拍，但因為一直被罵，都開始害怕鏡頭了，甚至在思考自己是否適合當演員。 身邊人也會說『4、5年之內還不行的話，基本上就不行了』，不過每次聽到這種話我都會想要去戰勝，不想因為這句話受到挫折，為了克服我的缺點一直在努力。」



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