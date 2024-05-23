《背著善宰跑》快闪店开幕首日太火爆！热情剧迷提前一晚排队、未到中午已有商品售罄、「杀不死反派」也来打卡，紧急宣布加开釜山&线上店

线下快闪店真的让人感受到爆炸人气！

tvN剧集《背著善宰跑》虽然收视率不高但网路讨论量极大，未剧终已开设快闪店并敲定大结局集体观影活动。 快闪店周边商品相当丰富，包括主角校服名牌、明信片、照片小卡、手机挂绳、交通卡、环保袋等等，很多人一早就瞄准心仪款式：





今日是快闪店开幕第一天，因采现场取号方式入场、 不设时段预约服务，所以早在前一天傍晚商场营业结束之后就有人在门口排队。今日正式开幕前40分钟，队伍已从快闪店所在的现代百货店地下二楼一路排到汝矣岛地铁站，待机号码更超过1400（单日限定1500人入场）：



更吓人的是，店内周边商品之一是剧中善宰爸给儿子制作的应援T恤，上面印有「尖吻鲭鲨-柳善宰」字样，类似「海洋男孩-朴泰桓」这样的名号。 这件T恤售价45000韩元、附赠主角团照片小卡，还没到中午就全部卖光了……根本是用抢的啊！





现场摆有很多大型海报和照片、Eclipse成员抱枕、剧中存在感很高的手表和薄荷糖等等，饰演杀人犯「金永洙」的演员许亨圭也来到善宰小素海报前拍照打卡，被网友调侃「居然追到这里来」「超可怕的头号粉丝」kkk



《背著善宰跑》首尔快闪店将从今日（23日）起开幕至下周三（29日），周一至周四营业时间10：30AM - 8PM、周五至周日营业时间10：30AM - 8：30PM。 因剧迷反响太热烈，主办方今日临时宣布即将加开釜山和线上店！大家最想要哪些周边呢？



此外，《背著善宰跑》下周就要迎来大结局，香港观众可在黄VIU煲剧平台同日追看！小编这周已被虐到心梗，拜托编剧给一个美好结局吧！



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