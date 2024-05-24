BTS防弹少年团JIMIN绯闻女友宋多恩IG被灌爆，气到发文：不想被告就赶快道歉

因和男团防弹少年团成员JIMIN传绯闻的恋爱综艺《Heart Signal 2》女嘉宾宋多恩遭到网友狙击。

此前，宋多恩曾在多次SNS上公开与JIMIN相关的影片，网友还挖出了两人曾晒出的同款沙发、餐桌、锅具、地毯和床垫等都是一样的，引发众人猜测两人恋情。 此外，她在非公开的TikTok帐号晒出写有「Jimin」、「DAEUN」的疑似情侣的耳机保护壳，在韩网掀起激烈讨论，对於这一切经纪公司都未回应。 JIMIN的部份粉丝跑到了宋多恩的SNS下留言痛駡，女方在沉默多日后，透过个人IG的限时动态发声警告，但无济於事，依旧没能阻挡粉丝的辱骂。

송다은 방탄소년단 지민과 열애설



방탄소년단 지민 송다은 열애설 이 사실일까 ?



'하트시그널2' 출신 배우 송다은과 방탄소년단 지민이 열애설에 휩싸였다.



지난 16일 송다은은 개인 SNS에 다수의 의미심장한 게시물을 업로드해 지민과의 열애설이 불거졌다.



두 사람의 열애설을 추측하는 첫 번째… pic.twitter.com/UF8RFp3OXe — 웃짤컴퍼니 선팔 맞팔 100% 환영 (@xforsmile) May 17, 2024

22日宋多恩再次回应，并贴出了一张写有「告诉姊姊你为什么会被XX粉丝们骂的理由，简单来说就是，姊姊凌晨开直播了吧，这有什么用呢？级别差的也太多了吧，完全不可能造假的合影……」的截图。

宋多恩表示：「有些人故作有逻辑地给我解释我为什么会被骂，不停地给我发邮件！你们还真是辛苦了，不如把这份热情用在你的未来上吧。 不觉得在我身上耗费精力是件不值得的事情吗？ 如果非要我说些什么的话，那就是人不能分成三六九等，人都是有尊严的，大家互相理解才是社会，才是正确的人际关系。 如果这些邮件不是我看到，而是律师看的话（会怎样），如果不想几日之后收到警方调查的函件，就快点道歉吧。 这是我给你最后的机会。」

去年宋多恩和JIMIN就曾传出过恋爱绯闻，宋多恩当时回应：「第三人的事情不要问我，麻烦去问别人，我神智清醒，粉丝真的太可怕了，你们是不是不知道自己做了多少会被告的事情啊。」

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