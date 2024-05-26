【雷】《背著善宰跑》小素用完三次穿越機會仍未成功，為救摯愛做出歷代級虐心決定（EP.13-14）

tvN月火劇《背著善宰跑》講述因疲憊的生活而結束生命的頂級男明星，和為了救活他而回到過去的熱血粉絲所展開的奇幻愛情故事。

*以下包含第13、14集關鍵內容！



也許不該相遇

小素（金惠奫 飾）南下前和善宰（邊佑錫 飾）一起去遊樂園慶生，善宰在摩天輪送給她蛋糕和項鏈，一起留下了美好的回憶。



返回首爾前小素決定獨自面對犯人，於是假裝回到未來支走善宰、對媽媽謊稱仍舊和善宰一起在朋友家。 小素請金刑警來協助，按照預感中的路線行動，希望釣出犯人。 善宰發現小素騙了他，火速從首爾趕回來並報警保護小素。 聞訊出動的警察打亂了小素的計劃，犯人沒有接近小素反而撞見善宰。



小素猜到是善宰報警、立即跑向懸崖，然而終究晚了一步！犯人現場被捕，善宰則被刺中腹部跌進海中。 第二天善宰屍體被打撈上來，小素意識到無法避免善宰被殺、認為兩人不該相遇，於是用善宰的手錶穿越回陣雨那天阻止了相遇，也讓一切美好回憶在現實中清零。



錯誤的劇本

回到2023年，小素在電影公司工作，和當刑警的金太成（宋建熙 飾）聊天喝酒後迷迷糊糊寫了辭職信、對老闆破口大罵。 不料第二天老闆就決定用小素的劇本拍戲，還拿走辭職信。 小素為拿回信而跟到頒獎禮，誤打誤撞遇到已經是演員且不認識她的善宰，瞬間紅了眼眶。 小素的辭職信和善宰的頒獎名單都掉在地上，慌亂中拿錯害善宰在頒獎禮念出辭職信內容而出糗。



小素的朋友兼同事李賢珠誤把另一個劇本發給善宰，內容是小素幾次穿越最終讓一切清零的親身經歷。 善宰看後不知為何淚流不止，堅持要演這部戲，但小素深怕兩人再扯上關係，寧可辭職也要拒絕。

小素獨自到遊樂場回味只存在於她腦海的回憶，坐摩天輪時善宰突然跑進來，說他看過劇本後經常看到奇怪的畫面，對遊樂園也感到熟悉。 小素認為劇本結局很好、因為男主角沒有死，但善宰看法相反，因為女主角失去了愛情。



與此同時，跟蹤善宰的女學生當做目標差點被害，犯人畫像就是當年要殺害善宰的金永洙。

下集預告中，善宰照顧昏睡的小素，但小素醒來後還是堅持與他劃清界限。 太成帶人追捕犯人，似乎不太順利。 是否有些命運終究無法改變呢？ 下週就要播出最後兩集，拜託給他們一個美好結局吧！



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