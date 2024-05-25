《背著善宰跑》收視率不到5%卻依舊火爆，現在話題度才是熱門基準！業界：超出預期，幾乎沒有黑粉

是什麼讓上班族瘋狂期待週一的來臨，又是什麼治好了了大家的「週一病」？ 那一定是《背著善宰跑》。

由金惠奫和邊佑錫攜手主演的穿越青春劇《背著善宰跑》不僅在韓國本土，甚至在全亞洲乃至全球刮起了追劇熱潮，不少人問候見面語從「你好」變成了「你看《背著善宰跑》了嗎」。 就連劇中柳善宰所在的樂隊Eclipse都被劇迷們要求上音樂節目。

《背著善宰跑》因為穿越題材+追星劇情，再加上金惠奫和邊佑錫都非一線人氣演員，又遇上月火劇8點50分的排檔，首播收視率僅為3.1%。 而前作《不可能的婚禮》的收視率也停留在了3%左右，也就是說《背著善宰跑》根本沾不到前作的光。而金惠奫和邊佑錫，一個是《偶然發現的一天》（意外發現的一天）之後時隔5年才演女主角，一個是首次擔任電視劇男主角，因此可以說整個業界對該部作品都沒有抱任何期待。 然而隨著前兩集的播出，該劇在觀眾之間的口碑暴漲，收視率也穩步上升，並突破了4%，且始終維持在4.5%以上。從去年開始tvN月火檔，除了《和我老公結婚吧》之外，其他作品的收視率基本都在2%-4%之間，與之比較的話《背著善宰跑》已算是高收視。



別看《背著善宰跑》的收視率一般，但話題性卻出奇的高，目前在good data上的話題性排行榜中以壓倒性的數值持續，5月第2週TV· OTT電視劇話題性調查結果，該劇的話題值為58.37%，蟬聯2週冠軍。 主演邊佑錫和金惠奫分列演員榜冠、亞軍。



讓全民切實感受到該劇熱度的另一個指標就是網路提及率，電視劇開始受到關注是從第2集開始，第二週劇情播出後的12個小時內SNS內提及率和YouTube留言比上一週暴漲160%，與2023年下半年開播的tvN月火劇的平均指標相比較時，《背著善宰跑》上漲了2倍，達到了234%， 甚至比tvN最重視的土日劇的平均數值還高出了228%。

也許是因為暴走的話題度，tvN也完全不在乎《背著善宰跑》並不高的收視率，因為tvN關注的指標完全不同。 與其他重視綜合家庭收視率的電視台不同，tvN更偏重主要收視群體2049的收視率（20至49歲年齡段的觀眾收視率），這個年齡段的人群被認為具有較高的購買能力，因此對於廣告商來說，20至49歲的收視率是一個非常重要的指標。



據說《背著善宰跑》內部試播之後，在20-30代的女性職員中引爆火熱反響，CJ ENM朴尚赫（音譯）媒體事業部長：「作品中的人物化學反應以及雙向救援的故事很有魅力，已經超越了穿越劇，完全是可以用來吸粉的的好作品。」

《背著善宰跑》第10集2049收視率位2.9%（全國標準），是包括地上波電視劇在內所有同檔劇中的收視冠軍，朴尚赫部長又稱：「現在主要觀察2049收視率，這劇已經超出了我們的預料，比起收視率，話題性能夠引來更高的話題度和人氣。 」



綜上所述，在業界看來《背著善宰跑》已經屬於非常熱門的韓劇，製片商也大讚電視劇很成功，內部評價頗高，tvN高層透露：「大家對《背著善宰跑》的喜愛已經超出了我們能夠承受的範圍，幾乎沒有黑粉，深受廣大民眾的喜愛，希望《背著善宰跑》是一部能讓觀眾記很久的作品。」

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