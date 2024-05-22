SM娛樂前大家長「李秀滿」重啟KPOP事業！近日申請了全新的娛樂商標「A20娛樂」引發關注

SM娛樂的創辦人李秀滿（71歲），在推廣KPOP有一定的功勞，在2023年離開SM娛樂後成立了個人公司，甚至在本月初申請了全新的娛樂商標，大家紛紛猜測李秀滿是否要重啟KPOP事業了。

據韓國專利廳（KIPO）的資訊網報道，以李秀滿為首的Blooming Grace有限公司於5月3日申請了「A20 Entertainment（A20娛樂）」的商標。A20娛樂的產品分類包括娛樂、體育和文化活動、電玩設備、廣告、電信服務和交通...等多種項目。



去年，李秀滿因與自己創辦的SM娛樂公司管理層發生糾紛而離開公司，隨後成立了Blooming Grace持續著「ESG」（環保保護、社會責任、公司治理）領域的活動。

與此同時，李秀滿去年將SM股票出售給HYBE，並同意了一項「競業禁止條款」，聲明他在「未來三年內不會從事任何國內娛樂事業與製作」。 隨後又有報導稱，他要求HYBE解除阻止國內活動的競業禁止條款，但目前尚不清楚HYBE是否有接受這項要求。



「A20娛樂」的商標目前也正在等待審查中。

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