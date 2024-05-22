SM娱乐前大家长「李秀满」重启KPOP事业！近日申请了全新的娱乐商标「A20娱乐」引发关注

SM娱乐的创办人李秀满（71岁），在推广KPOP有一定的功劳，在2023年离开SM娱乐后成立了个人公司，甚至在本月初申请了全新的娱乐商标，大家纷纷猜测李秀满是否要重启KPOP事业了。

据韩国专利厅（KIPO）的资讯网报道，以李秀满为首的Blooming Grace有限公司於5月3日申请了「A20 Entertainment（A20娱乐）」的商标。A20娱乐的产品分类包括娱乐、体育和文化活动、电玩设备、广告、电信服务和交通...等多种项目。



去年，李秀满因与自己创办的SM娱乐公司管理层发生纠纷而离开公司，随后成立了Blooming Grace持续著「ESG」（环保保护、社会责任、公司治理）领域的活动。

与此同时，李秀满去年将SM股票出售给HYBE，并同意了一项「竞业禁止条款」，声明他在「未来三年内不会从事任何国内娱乐事业与制作」。 随后又有报导称，他要求HYBE解除阻止国内活动的竞业禁止条款，但目前尚不清楚HYBE是否有接受这项要求。



「A20娱乐」的商标目前也正在等待审查中。

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