疑IILIT官方帐号关注NewJeans黑号后火速取关！韩网友：小说都不敢这么编
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疑IILIT官方帐号关注NewJeans黑号后火速取关！韩网友：小说都不敢这么编

明星   2024年5月22日   星期三10:22   Tracy  

（封面图源：FB@NewJeans、IG@illit_official）

HYBE娱乐和旗下厂牌ADOR代表闵熙珍的攻防战还在持续，双方各执一词，所属女团IILIT和NewJeans的动向也受到了极大的关注。

有网友挖出HYBE旗下厂牌BELIFT LAB所属女团ILLIT 在SNS上追踪的帐号有问题，从而引发新一轮热议。 此事又经由韩媒报导出来，引发了更大的风波。ILLIT的官方X帐号（旧Twitter）关注了3个帐号后又火速取关。 这三个帐号分别是专门造谣、传播ADOR旗下女团NewJeans负面消息的外国帐号、日本人运营的润娥粉丝帐号以及韩国人运营的MOKA（ILLIT成员）粉丝帐号。 据悉，NewJeans黑号以及MOKA粉丝号的主人还关注了IILIT，但很快ILLIT官方号就取关了这3个帐号。

有网友分析ILLIT此前一直都亲自在X上上传照片等，加上还关注了日本人粉丝帐号，很有可能是某位成员亲自关注了那3个帐号。 但也有不少网友反驳X帐号大概率是公司管理，且无法理解为什么要关注日本人运营的润娥粉丝帐号，不过也侧面说明「管理者」至少日语水平不差。

相关事情因为媒体的报导很快就在韩网上掀起热议，网友们纷纷表示：「不管是成员做的还是工作人员做的，都有很大的问题」、「我很好奇他们会如何解释」、「疯了吧，这么光明正大踩其他团」、「小说都编不出这种情节」、「如果是真的话，只能说某些人是人渣，人品太烂了」等。

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