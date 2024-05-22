金智媛因《淚之女王》人氣持續高漲！粉絲見面會50萬人在線搶800位置，不少粉絲哀嚎搶不到

憑藉著《淚之女王》創下演藝事業高峰的金智媛，日前驚喜宣布將在下月22日在首爾麻浦區新韓信用卡 SOL Pay Square Live Hall 舉行出道14年首場粉絲見面會《BE MY ONE》。

金智媛通過影片表示：「想到能和粉絲們近距離交流，現在就已經很激動了！正在努力準備中，請大家多多期待，那麼我們在粉絲見面會上見！」不過...這個場地只有400個座位，讓不少粉絲直呼「太少了！」之後經紀公司也宣布23日會再加場。



而粉絲見面會的門票20日韓國時間晚上8點開賣，當天共有50萬人在排隊搶兩場800個位置，依舊有許多粉絲哀嚎搶不到票 ㅠㅠㅠㅠ（800個位置真的太少了啊～

50만명이면

우리나라100명중1명이

김지원팬미팅티켓팅시도하고잇다는뜻입니다

아시겟어요?

우리언니존나게슈스인데

4백석누구코에갖다붙이나요 pic.twitter.com/Z3zG0wUNtP — 무릉이.. (상태:백홍좋아) (@mu_reungee) May 20, 2024

經紀公司 HighZium studio 也表示：「對粉絲見面會門票相關的不正當交易將採取強硬措施，對於通過非正常渠道等不正當預售、不正當交易，將要求提交說明資料及取消預售處理。在期限內沒有回覆或因不存在的聯繫方式、電子信箱等未能收到相關通知的預售也將自動取消。」



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