姐弟恋韩剧《毕业》开播！「年下男」魏嘏隽爱上「补习班老师」郑丽媛，直球进攻让人超心动！

Viu Original原创韩剧《毕业》是「姐弟恋匠人」安畔锡导演的新作，讲述大峙洞补习班资深讲师徐惠珍（郑丽媛 饰）和时隔10年重新出现在她面前的无礼学生李俊浩（魏嘏隽 饰）之间隐秘又甜蜜的现实罗曼史。

而郑丽媛＆魏嘏隽这对姐弟恋在发布会上就超～级～甜♥直接来个超亲密接触，连私下的自拍也超甜。近日，他们还一起去开球、看球赛，来个浪漫的棒球场约会（？看到这些照片，是不是也跟著心动了呢？赶紧跟著小编来看看年下男的超强进攻！



放弃大企业工作机会，回到相识的补习班

李俊浩10年前是徐惠珍的学生，当年他是个问题学生，在遇到徐惠珍之后才开始认真学习，并从第1级升到第8级，他也是让徐惠珍成为著名讲师的「大峙洞奇迹」。没想到...李俊浩在多年后竟然放弃在大企业工作机会，回到两人相识的补习学院并担任讲师。



直接搬到附近＋搭顺风车、让人心空的简讯

准备从家里独立搬到外面的李俊浩，还计画搬到徐惠珍住的区域附近的大楼，徐惠珍：「为什么？」李俊浩：「这样方便搭你的顺风车。」为了准备免费课程，两人不仅填满彼此的日常生活，就连下班还会互传简讯。李俊浩传著「徐惠珍～你在睡了吗？」期间徐惠珍还不知不觉露出微笑，让人看了跟著心痒痒 >///<



守护10年依旧心动

在「师徒出击」项目因意想不到的陷阱而陷入困境，徐惠珍还因此想要放弃上课，李俊浩则说：「你在说什么呢？我打算进去上课。」抓住了徐惠珍的心。虽然只有一名学生上课，但李俊浩看著徐惠珍一如既往的热情和真心，发现过去自己向往、喜欢的她，现在也让他心动不已，隐约地觉悟到自己爲什么会回到她身边。这段还穿插著李俊浩回忆两人过去的回忆，再加上配乐，氛围真的暧昧感满满。



除了姐弟恋是一大看点外，剧中还可以看到补教业老师的生活日常、同业间激烈的竞争、补习班老师与学校老师之间微妙的关系等，算是在韩剧中新颖的题材。此外，还有苏珠妍、金宗泰、金正英、张少妍、徐正妍等黄金配角，如果还没开始追的朋友们，可以赶紧打开啦！



Viu Original原创爱情职场韩剧《毕业》逢星期六、日晚上10时15分在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看《背著善宰跑》、《世子消失了》和《美女与纯情男》，尽览今季人气韩剧。

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