【韩网热门】《背著善宰跑》边佑锡恋爱铁证...

边佑锡曾在采访里说：「以后不可以变样，成为好的演员之前先成为好的人吧。」

宋建熙IG的自我介绍是同一句话：「成为好的演员之前，首先要成为好的人。」



两人还穿过同一件T恤：





在剧照里也表现得很明显...



韩国网友评论：

1. 哇居然在IG放闪

2. 拜托放闪请在私人账号

3. 怪不得他们看起来很亲，原来...

4. 什么什么他们在交往？

5. 在剧里也有穿同款外套哦kkk

6. 怪不得小素说想念善宰的时候，他的表情很微妙

7. 难怪太成没出道，估计被是金代表发现了两人的关系

8. 他主动代替小素请善宰吃饭时我就看出来了

9. 你们这样我们小素怎么办？

10. 剧正在播耶，小心一点啦！！

11. 至少等到剧终再公开吧？ ！kkkk

12. 还剩3集没播，爆出这个怎么行啊...

13. 最后一张有夫夫相耶

14. 完全没打算保密啊

15. 原来小素被利用了，好过分

16. 阿一古仁赫不管到哪都是女二的位置啊

17. 给仁赫一个景色很好的浴缸就行了

18. 因戏生情也是可以理解的，唉

19. 花絮里边佑锡对宋建熙说「我们手臂长得很像哦」，公然调情啊

20. 大家都是认真的吗？ 我感到混乱kkk

出处：https：//theqoo.net/hot/3239597190

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