人氣女團 IVE 新歌〈Accendio〉MV 一天火速破千萬！美少女戰士、魔法使、B級片風格引發話題

大家看完MV覺得怎麼樣呢？我個人是蠻喜歡的，特別是魔法權杖跟對抗的部份，畫面好吸引人！（特別是Watch me, don't touch me.那邊，特別想跟著一起唱）

IVE 這次以雙主打回歸！公開的另一首新歌〈Accendio〉MV一公開就登上youtube的冠軍一位寶座，引發熱烈關注！



▼ IVE〈Accendio〉MV ：



網上反應：「原來秋天是主角啊～！好喜歡！！！」、「直接想到美少女戰士，魔法使之類的，好適合她們」、「我覺得公司很棒，勇於嘗試各種風格，卻都能展現出IVE成員們的特點」、「如果是走B級片風格，真的很貼切」、「是魔法少女的氛圍，但整個影片給人一種詭異感」、「看到有人說是針對小學生拍的，但畫面感覺不夠夢幻，反而是偏向大人的黑暗風格」、「說實話我覺得MV質量很差」、「正義的IVE對抗黑化的IVE，我卻喜歡上了黑化的部份」、「這次概念真的很豐富」





這次以第二張迷你專輯《IVE SWITCH》回歸，採雙主打歌宣傳，早先公開的〈HEYA〉目前突破3000萬觀看次數！



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