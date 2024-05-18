SVT夫碩順婚禮祝歌HIGH翻現場，長輩都難以招架的熱情！連《淚之女王》OST都能跳刀群舞？

【多部影片】連《淚之女王》OST是抒情歌，BSS夫碩順都能表演成刀群舞！好鬧～XDDD

男團SEVENTEEN在本週參加了經紀人以及化妝師的婚禮照片與影片在網上瘋狂被討論，除了大合照之外，更多人討論起小分隊夫碩順的表演，別人是感動到哭，現場卻是笑到流淚～。XD



從一開場本來是演唱《淚之女王》OST〈The Reasons of My Smiles〉（總是令我微笑），勝寛、DK、Hoshi三人並排前行，一開唱就跳起編排好的舞步，居然連抒情歌都可以加入歡樂氛圍，現場也被他們的舉動逗笑。

내가 부석순을 얕봤음 자꾸만 웃게돼도 거침없이처럼 부르는 사람들이었네…. 뭔 업타운 펑크 스텝으로 걸어다니네…pic.twitter.com/n2bQLdVi6U — 어이구 (@mybam_deepdeep) May 15, 2024

緊接著帶來更歡快的舞曲〈Just do it〉（無所畏懼）！讓現場氣氛瞬間非常火熱～～～。

無所畏懼的讓新郎KISS新娘，還在長輩面前變身「海鷗」，新人父母壓力山大啊～～～。

大家是不是也很想參加這樣的婚禮呢～！？

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