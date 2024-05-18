人气女团 IVE 新歌〈Accendio〉MV 一天火速破千万！美少女战士、魔法使、B级片风格引发话题

大家看完MV觉得怎么样呢？我个人是蛮喜欢的，特别是魔法权杖跟对抗的部份，画面好吸引人！（特别是Watch me, don't touch me.那边，特别想跟著一起唱）

IVE 这次以双主打回归！公开的另一首新歌〈Accendio〉MV一公开就登上youtube的冠军一位宝座，引发热烈关注！



▼ IVE〈Accendio〉MV ：



网上反应：「原来秋天是主角啊～！好喜欢！！！」、「直接想到美少女战士，魔法使之类的，好适合她们」、「我觉得公司很棒，勇於尝试各种风格，却都能展现出IVE成员们的特点」、「如果是走B级片风格，真的很贴切」、「是魔法少女的氛围，但整个影片给人一种诡异感」、「看到有人说是针对小学生拍的，但画面感觉不够梦幻，反而是偏向大人的黑暗风格」、「说实话我觉得MV质量很差」、「正义的IVE对抗黑化的IVE，我却喜欢上了黑化的部份」、「这次概念真的很丰富」





这次以第二张迷你专辑《IVE SWITCH》回归，采双主打歌宣传，早先公开的〈HEYA〉目前突破3000万观看次数！



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