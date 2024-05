Highlight出道15週年亞洲巡迴高雄站閃耀登台

閃耀的二代團 Highlight 歸來了!繼 2018 年「CELEBRATE」演唱會之後,睽違 6 年再次來臺舉辦《HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN KAOHSIUNG》專場演唱會。

亞洲巡迴高雄站將於7月6日在高雄流行音樂中心舉辦,預計5月26日(日)上午11點在 ibon 售票網站及全臺 7-11 ibon 機台開賣,演唱會票價為 NT$5,980 / NT$4,980 / NT$3,980 / NT$2,980,全場門票皆可兌換入場票卡,另推出限量 VIP 套票 NT$6,880(含門票乙張、特區優先入場資格、會後歡送福利、獨家小卡一組(共四張)),凡於 6 月 16 日前購票者,有機會在 6 月 23 日使用一元加購親筆簽名海報、20 人一組合照等福利。



Highlight 在今年和原經紀公司達成協議,拿回舊團名「BEAST」商標的使用權,10日在韓國一連舉辦三場萬人演唱會,開賣即完售,現場久違的打招呼口號「So Beast」,讓粉絲感動萬分,歌單更是精心設計,表達出極具意義的15週年演唱會,將展示過去的熱門歌曲和嶄新的舞台,令 Light 更加期待。

近年來成員不僅全方位發展團體與個人活動,其中李起光亦參與了偶像劇《和我老公結婚吧》演出,展現強大的存在感,這次在新專輯上也更慎重投入的準備,3月推出的迷你5輯《Switch On》中5首歌曲,李起光就自作了3首,以主打歌《BODY》回歸舞台即在音樂銀行下第一位,感性地在台上流下了眼淚。成員們表達感謝粉絲之外,承諾未來將以各種舞台和面貌展現Highlight的團體色彩,滿足粉絲的期望,讓一路走來的粉絲們成為Beauty Light,彼此繼續溫暖守護著。



《HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN KAOHSIUNG》

⟡ 活動時間 ⎪ 2024 年 7 月 6 日(六)5PM

⟡ 活動地點 ⎪高雄流行音樂中心 海音館

⟡ 售票系統|ibon 售票網站、 7-11 ibon 機台

⟡ 購票網站 ⎪ https://ibontw.com/CHILLINHIGHLIGHT(建置完成後開啟)

⟡ 開賣時間|5 月 26 日(日)11AM

⟡ 票價|NT$5,980 特區 (依序號整隊入場) / NT$5,980 看台區 / NT$4,980 看台區 / NT$3,980 看台區 / NT$2,980 看台區

※ 限量VIP特區及看台區套票 NT$6,880(含門票乙張、特區優先入場資格、會後歡送福利、獨家小卡一組(共四張))

※「2A」及「2E」區因位置較斜,可能發生因舞台設計需求導致主舞台及兩側螢幕部分視線遮蔽之情況,請務必考慮清楚後再購買該區域門票。

※ VIP 特區套票 NT$6,880 起始序號為各特區 1 號,特區 NT$5,980 起始序號為各特區 171 號,VIP 特區套票與一般特區票種間無實體區域間隔,請依序號整隊入場。

⟡ 粉絲福利加購時間|6 月 23 日(日)11AM

⟡ 主辦單位 ⎪ 希林國際 Chillin International、VIBE MAKER 希波企劃





