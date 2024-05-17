【韩网热门】柳炳宰IG泄露边佑锡weverse DM

韩国谐星柳炳宰昨晚更新IG，文字几乎原样复刻边佑锡在weverse DM（direct message，私讯）的语气：「zazan~非常感谢今天陪我一起吃饭^-^现在IG服务器... 没再瘫痪了，嘿^-^wuli有病长寿们今天辛苦了，我现在要碎觉啦~晚安哟^-^」

（*「有病长寿」是柳炳宰粉丝官咖名）



韩国网友评论：

1. 模仿边佑锡真的很烦，疯了啦哈哈哈哈哈

2. 差点以为边佑锡发DM给我，好气哦kkkk

3. 柳炳宰、柳善宰，居然只差一个字耶

4. 炳宰呀，柳炳宰！

5. 要背著炳宰跑吗

6. 把炳宰留在原地，大家快跑

7. 背著炳宰来个过肩摔

8. 第5张照片拍得最好看（*小编注：只有4张照片）

9. 炳宰的搞笑sense真的很强kkkk

10. 特地拍一张后背照片也是模仿边佑锡吗？ kkkk

11. 柳炳宰也有付费订阅边佑锡weverse吗？ kkk

12. 边佑锡weverse快要变成公共财产啦kkk

13. 边佑锡的语气那么可爱吗...？ 天呐...

出处：https://theqoo.net/hot/3233610040，https://www.instagram.com/p/C7B9toyPCVx/?img_index=1

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