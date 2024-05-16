韓國天王JAY PARK、Rain、天后泫雅、Jessi亮相WATERBOMB，全韓頂流HipHop濕身派對6月襲港

早前宣佈韓國殿堂級HipHop濕身派對WATERBOMB落戶香港，並於2024年6月1-2日在西九文化區安盛x竹翠公園舉行，陣容未公佈門票已被秒殺，日前大會透過社交網絡宣佈演出名單，Jay Park、Rain、泫雅、Jessi、權恩妃亦參與其中與Fans大打水戰！

男神Rain透過大會表示，希望在WATERBOMB感受Fans熱情，揚言要尖叫聲炸爆西九舞台：「應該是我第一次跟香港Fans玩水，這次表演很特別，希望大家跟我都濕透才離開舞台。其實香港歌迷一向都很熱情，一直期待跟他們互動，我已準備好私伙水槍，不知道能不能帶入境吧？」Rain仲話準備好勁歌熱舞，希望每位入場歌迷都陪自己跳舞狂歡。



除了Rain之外，全能唱作人JAY PARK、「王牌製作人」GRAY、tripleS成員YooYeon、DaHyun、Nien、SoHyun、「WATERBOMB女神」權恩妃、女團STAYC、Hip Hop女王Jessi、韓國天后泫雅、pH-1朴俊元、Loco、金有謙等等參與音樂節，泫雅就叫歌迷「放馬過來」，毫不擔心全身濕透：「因為WATERBOMB在韓國舉辦多年，我們都知道『濕身』大家才會滿意，所以大家盡情玩水！而西九我都表演過一次，知道戶外氣氛非常熱鬧，所以Fans們幫幫忙解暑更舒服！」



「WATERBOMB女神」權恩妃第一次參加香港音樂節，佢就話未知台下反應如何，揚言唔夠熱度會用水槍幫手：「如果誰不夠投入，我一定會用水槍『叫醒』他，大家要有濕身準備！嚟到現場大家放低手機，盡情投入音樂節。」



【WATERBOMB HONG KONG】

演出日期︰2024年6月1日至6月2日

演出時間︰14:00-22:00

演出地點︰ AXA x WONDERLAND, West Kowloon

Public Sale票價︰ GA 1-DAY : HK$1,180, 2-DAY : HK$1,780 VIP 1-DAY : HK$2,180, 2-DAY : HK$3,280

售票平台︰ TIX-GET-GO.KKTIX.CC

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