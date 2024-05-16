【韓網熱門】網友挖出閔熙珍2001年PO文：個性開朗、簡報狂人

閔熙珍網名叫「小漂亮」（이쁜이 ），PO文摻雜大量顏文字，轉載者表示感受到強烈的enfO（外向、直覺、情感、最後一項P或J不確定）氣息。全文如下：

「Re：啊！如此榮幸~ ❤

哦... 哦莫...

我... 我怎麼辦...

*— —*

.

.

.

我才不會講這種話...

kkk

嘎~ ❤❤❤

做簡報耶！！！

kkk

歐逆呀... 其實蠻喜歡這種事呢...

…^^v

在代理公司時也是...

超級喜歡做presentation啊~

<—我是超級大psycho呀昂...@，@*

— —;;

特別是我喜歡的東西... 30分鐘算什麼...

多講一小時都行！

嘿嘿嘿

— —a

嘻嘻,,,

所以... 是5月定期聚會時做簡報嗎？？

嗯... 讓我隨便做張Bossanova專輯？

嘻嘻~！

內~！！！

即便不這樣... 也因為連接不上而鬱悶呢... 哈哈哈哈

.

.

.

啊... 原本被要求做這些時是應該很文靜地說...

哦莫... 我會努力的...

這樣嗎？

嗚嘻嘻

總之... 我會努力的... ❤」

（哼... 出大事了... 要趕快做完課題才行昂...— —;;;）



韓國網友評論：

1. 第一次見到喜歡做簡報的人，好神奇，羨慕啊kkk

2. 好可愛好開朗

3. 真的二十年如一日，天生工作狂

4. 好像可愛淘的語氣，不愧2001年

5. 保護代表，停止破墓ㅜ

6. 再這樣挖下去，閔熙珍被子都要踢穿了

7. 別說30分鐘，再加1小時都行 <- 23年後變成現實...

8. 這個人會在未來打破記者會的固有形式

9. 曾經這樣的人現在說的是：「在這行工作會發現C8混蛋太多了」

10. 典型的從enfp變成entp

11. HYBE居然讓這樣開朗的歐逆變成推土機ᅲᅲ

12. 難怪能在幾十人面前開2小時記者會，持續diss像狗一樣的傢伙們

13. 記者會結束時感覺她還意猶未盡kkkkk

14. 看文字都感覺很吵kkk

15. 工作多年的女性都會有共鳴吧，一開始是「員瑛式思考」，五六七年後要想存活就得變成「熙珍式思考」。 Lucky Vicky？ 都給它換成C8 Vicky，我就是這樣^^...

16. 文字太開朗可愛，讓我心情怪怪的... 希望她帶領灰姑娘走出逆境，成為笑到最後的人

出處：https://theqoo.net/hot/3232476417

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