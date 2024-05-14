LE SSERAFIM KAZUHA粉絲會cover秀智，髮型也要學，媒體偏愛「小秀智」頭銜！秀智粉絲氣炸：準備蹭到什麼時候

都出道2年了，能不能別再蹭前輩秀智了？ 關於LE SSERAFIM成員KAZUHA（中村一葉），秀智的粉絲們表達了強烈的不滿。

女團LE SSERAFIM上週末在首爾舉辦了粉絲見面會，團隊共演唱了9首歌曲，各成員也準備了solo舞台。 KAZUHA翻唱了前輩女團miss A的經典曲目《Bad Girl Good Girl》。



KAZUHA從出道初期就被各大韓媒冠上「小智秀」的頭銜，為她積累了知名度，看到外貌清純、五官精緻、身材高挑緊緻的她，確實令不少網友聯想到秀智。 而最近KAZUHA展示了新髮型，瀏海造型一下子就讓眾人想到了秀智在電視劇《我的女神室友鬥娜》的模樣，就有不少人質疑她是否在刻意模仿秀智。湊巧的是某美妝品牌最近和合作了許久的秀智「分道揚鑣」，而KAZUHA接棒前輩當選新代言人，雙方的粉絲的氛圍就變得有些不同了。



本次粉絲會上，KAZUHA直接翻唱了秀智的舊歌《Bad Girl Good Girl》，加上媒體報導KAZUHA時很喜歡加上「小秀智」、「很像秀智」等標題，一下子點燃了秀智粉絲們的怒火，認為KAZUHA方面做得太過火了。



秀智粉絲們批評道：「到底要蹭秀智的熱度到什麼時候」、「我們還要忍KAZUHA和KAZUHA的粉絲到什麼時候」、「出道2年了還不能做自己嗎？」 、「除了『小秀智』的頭銜，你是沒有拿得出手的才藝了嗎」、「居然敢cover她的舞台，越界了」、「KAZUHA也有自己的魅力，為什麼一直要模仿別人，完全理解不了」、「已經不是1次2次了，真的忍不下去了」等。了解到事情來龍去脈的網友們表示能夠理解秀智粉絲的心情，紛紛表示：「秀智粉絲真的很能忍」、「秀智從出道開始就很不同」、「對秀智粉絲的心情感同身受」。

對於網友和秀智粉絲的反應，KAZUHA的粉絲則反駁：「為什麼不能唱miss A的歌？ 莫名其妙」、「為什麼不能說，KAZUHA從出道開始就被叫小秀智了，現在就不能叫了嗎」等。

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