【韩网热门】边佑锡部分粉丝在YouTube上的留言太过分了！网友：惠利真的惨

因《背著善宰跑》中「纯爱战神」柳善宰一角而人气飞升的边佑锡传出将作客惠利YouTube节目《Hyell's Club》，他俩曾经合作过电视剧《花开时想月》，惠利出演女一号，而边佑锡则是男二。

没想到消息传出后，边佑锡的部份网友竟涌入YouTube留言指责，句句伤人：

1. 佑锡要上惠利的YouTube节目了，应该阻止吧，我非常认真地说，去别的节目都可以，千万别去狐狸精那里

2. 我看过那剧，看了惠利的演技之后大受打击就弃剧了，没想到边佑锡也演过啊，惠利真的不行，演技也烂，尤其还是古装剧。 并且她那时有男友吧，怎么还这么贴，有些越界了，边佑锡已经保持距离了，但是因为太善良，没有表现出讨厌

3. 惠利太会调情了，不过边佑锡确实很帅

4. 惠利，几乎已经是贴上去了，又靠又摸还捏，有点过分了

5. 我看过其他影片，电视剧杀青时她从背后抱住边佑锡，一直搂著他，那个时候她还在和别人谈恋爱吧

相关内容被网友转发到了theqoo上，引来了更多人的围观和留言：

1. 这些人根本不能算粉丝，只能算梦女（过激的幻想恋爱）

2. 真正的演员粉丝看到自己本命上惠利的节目会很开心

3. 都2024年了，我居然还能看到这种留言

4. 不是说这剧的观众年龄大部份都是30+的女性吗？ 怎么能说出这种话？

5. 入戏太深了吧，区分不了电视剧和现实了吗？

6. 不好意思，边佑锡演技也不好，是人设太好而已，剧中只要台词一长，他也会口齿不清

7. 看来边佑锡真的火了，都有神经病脑残粉了

8. 等电视剧播完，一周之后这些人就会消失

9. 只看其中一段影片的话真的可能会误会，要看完整的才行，她非常照顾人，很活泼，性格也好

10. 世界很大，神经病也很多

11. 这群人是第一次看电视剧吗？

12. 一切都会过去的，因为我家本命演员也遇到过这种事情

13. 这就是电视剧火了之后一定会出现的「自然灾害」

14. 你们骂归骂，别误伤我们惠奫

15. 惠利今年怎么这么倒楣，加油啊

16. 看到边佑锡火了我还蛮高兴的，再看看这些梦女，气死了

17. 明星上升期一定会碰到这种梦女的，只能说「熬过这段时间」就好，

18. 惠利是不是该去做场法事啊

19. 男演员的粉丝群都会有这种脑残粉存在

20. 为什么要这样，让我这种默默追剧的人都觉得很羞耻，不过这些人很快就会喜欢上别的男演员

21. 一个月之前大家连边佑锡是谁都不知道，现在倒是这么维护他

22. Youtube简直就是无底线男女的集合地

23. 这可是2年前的影片了，2年前谁知道边佑锡啊

24. 边佑锡确实很红，但他粉丝的留言也确实让人觉得恶心

25. 看吧，等这部剧结束了，这群人又会换另一个男演员去追

原文：https://theqoo.net/square/3229476202

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