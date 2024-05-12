邊佑錫被粉絲奉為「純愛戰神」，6月8日台北見

這次粉絲們得開始追著善宰跑了！韓國男星邊佑錫於2010年以模特兒身份出道，並於2016年轉戰當演員，他以韓劇《青春紀錄》、《大力女子姜南順》，以及韓影《20世紀少女》、《靈魂伴侶》中的演出逐漸展露頭角，近期更因主演《背著善宰跑》而一夕成名，他也決定獻出個人見面會初體驗，6月8日選擇台北作為出發的第一站。

《背》劇一開播即受到全球韓迷的矚目，首週即登上133個國家和地區的播放平台收看排行榜冠軍，在僅播出前八集之後，邊佑錫憑藉著俊朗的外貌和到位的演技，加上會唱歌和游泳的才能，再加上與劇中15年前的初戀金惠奫激情相吻的橋段，讓他獲得了「純愛禁欲系男神」的稱號。



在最新的第十集中，邊佑錫展示了多年健身的成果，與情敵宋建熙在爭吵中露出了結實而粗壯的手臂，讓粉絲們為之瘋狂。他在劇中含淚的真情告白：「現在不要再逃避，直接喜歡我吧！如果是因為救妳而死，那我沒關係，無所謂」，更讓女性觀眾再次陷入瘋狂，粉絲們甚至直呼他是「純愛戰神」。



邊佑錫以黑馬之姿迅速在全球爆紅，個人Instagram每天漲粉至少十幾萬，所到之處都引發熱烈討論。上周他參加了韓國《第25屆全州國際電影節》開幕式，光是走紅毯就差點引發暴動，他被戲稱為「痛失本名」的又一人，只因現場粉絲激動地喊著他劇中的角色名字「善宰」。而在本週日(12日)即將播出的《Running Man》中，從路透照到正式預告都已於網路上瘋狂流傳，製作單位甚至形容邊佑錫為「從臉蛋就超有趣的有罪人類」。此外，藝凱娛樂最近的深夜密碼預告一經發布，台灣網友立刻截圖並在各大社交平台轉發，引發夜半時分的熱烈討論。



邊佑錫台北見面會將於6月8日晚間7點30分在台大綜合體育館一樓舉行，票價為新台幣5500、4800、3800、2800元等四種，預計5月18日於KKTIX啟售，更多詳情可洽主辦單位藝凱娛樂官方Instagram以及臉書專頁。

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