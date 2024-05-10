金秀賢真的要來啦！攜tvN歷代最高收視率韓劇《淚之女王》熱度，即將襲台舉行亞巡見面會

在全球掀起話題的熱播韓劇《淚之女王》飾演財閥家女婿白賢祐的金秀賢，七月要在台灣舉行見面會囉！！

金秀賢預計於2024年7月6日(六) 晚上18：00於國立體育大學綜合體育館(林口體育館) (NTSU Arena) 舉行由D-SHOW主辦的【2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in TAIPEI – EYES ON YOU】見面會。



2024上半年必看浪漫愛情喜劇，非《淚之女王》莫屬！由金秀賢和金智媛主演的愛情喜劇《淚之女王》，是一部講述結婚三年的夫妻在面臨離婚危機時，發生了二次戀愛的故事。金秀賢在劇中挑戰情感層次豐富的有婦之夫白賢祐，以兩極化的反差萌展示角色魅力。兩人在劇中的甜蜜互動，以及令人意想不到的翻轉劇情，讓該劇自開播以來屢創收視新高，更以24.9％的收視率創下tvN歷史最高紀錄，被譽為2024年度必追韓劇。

雖然日前此劇已播完，但話題熱度持續發燒。金秀賢和金智媛在劇中飾演的「洪白CP」（洪海仁和白賢祐）的甜蜜互動閃瞎網友；不少網友更狂敲碗假戲真做，紛紛猜測他們是否會成為真正的戀人，希望洪白CP原地結婚！除此之外，金秀賢更憑藉《淚之女王》再度拿下韓國百想藝術大賞人氣賞，這也是他時隔十年再次獲得這個獎項，上台領獎時開心表示「將來我會成為一名能給大家帶來幸福、然後自己也能變得幸福的演員。」

台灣粉絲將有機會近距離感受金秀賢的反轉魅力。想知道更多關於金秀賢亞巡見面會台北站的票價以及公開售票時間等相關資訊，可以搜尋D-SHOW官方Facebook及Instagram，將會陸續公告最新消息！粉絲們準備好迎接金秀賢了嗎？

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