《畢業》鄭麗媛為了飾演「明星講師」繼承《浪漫速成班》鄭敬淏用過的黑板！還表示：會代代相傳的

新劇《畢業》講述大峙洞補習班資深講師徐惠珍（鄭麗媛 飾）和時隔10年重新出現在她面前的無禮學生李俊浩（魏嘏雋 飾）之間隱秘又甜蜜的現實羅曼史。是曾執導《春夜》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》等作品安畔錫導演的新作。

在製作發佈會上，鄭麗媛表示：「這部作品我已經確定是『人生作品』，從閱讀劇本的時候開始就那樣覺得，拍攝結束後我自己也這樣確定。」毫不掩飾對《畢業》這部作品的愛意。



劇中，鄭麗媛飾演創造「大峙洞奇蹟」、擁有14年資歷的補習班資深標準語講師「徐惠珍」一角。是如何準備這個角色？鄭麗媛就透露每個講師的特徵都不一樣，聽過很多有名的老師們的課，但還是覺得參考給予諮詢的老師最好，所以看了他教孩子的影片，還去補習班聽課了。在學生下課的晚上10點半去練習板書，一直練習到凌晨。



鄭麗媛還分享了一個小花絮：「在努力練習板書的過程中，敬淏Xi拍《浪漫速成班》用作練習的黑板，當時他正在準備廢氣處理，所以我馬上拿來了，想繼承氣韻，把黑板放在家練習，下次如果有擔任學院講師或老師的人，請聯繫我，無論何時我都會代代相傳的。」（兩人曾在2009年一起拍過《自鳴鼓》）



（延伸閱讀：不可能不成功！《浪漫速成班》鄭敬淏為演活「明星講師」並寫出一流板書，甚至買塊黑板在家練習）

愛情職場韓劇《畢業》將在11日首播，逢星期六、日晚上10點15分在「黃Viu」上架，香港觀眾可以到黃Viu煲劇平台觀看！



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