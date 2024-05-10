金惠奫的公司不宣傳引爭議？背後原因曝光！行程將啟動：確定與邊佑錫出演《Salon Drip》、還拍了畫報！

隨著《背著善宰跑》的大熱，近日有不少金惠奫的粉絲就抱怨經紀公司 Artist Company 幾乎沒有過任何宣傳，也沒有接洽綜藝節目。

據韓媒 MYDAILY 報導，金惠奫的朋友透露，雖然因爲行程引發爭議而苦惱過要解釋，但是好像不想給前經紀公司和現在的經紀公司帶來傷害。雖然想親自解釋圍繞自己的爭議，但怕引起誤會，所以在等待時機。



（相關新聞：《背著善宰跑》都火成這樣了公司還不宣傳？網友不滿金惠奫新公司不作為：和邊佑錫公司形成鮮明對比）

某電視劇相關人士也表示：「首先沒想到電視劇會如此受歡迎。但是，邊佑錫計劃以這部作品爲契機舉行粉絲見面會等，所以在電視劇開始前就做了很多準備。」他還說：「金惠奫的情況有點不同，轉到現在的經紀公司時間有些模棱兩可。已經拍完《背著善宰跑》這部作品，因爲是在結束之後才來的，所以對各種事項的討論只能被推遲，但這並不意味著經紀公司都沒有工作，只是互相交接、協調的過程有點長而已。」



不過...金惠奫的日程也將從本月開始全部啓動，日前已經完成畫報的拍攝，還接受海外媒體的書面採訪，還確定與邊佑錫一起出演張度練所主持的人氣網路節目《Salon Drip》。在

《背著善宰跑》的結束之後，也計劃接受韓國國內記者的採訪。



憑藉精湛的演技和與男演員們的默契度而備受喜愛的金惠奫，今後將展現怎樣的活動？讓許多人都相當期待！

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞