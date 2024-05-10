金惠奫的公司不宣传引争议？背后原因曝光！行程将启动：确定与边佑锡出演《Salon Drip》、还拍了画报！

随著《背著善宰跑》的大热，近日有不少金惠奫的粉丝就抱怨经纪公司 Artist Company 几乎没有过任何宣传，也没有接洽综艺节目。

据韩媒 MYDAILY 报导，金惠奫的朋友透露，虽然因爲行程引发争议而苦恼过要解释，但是好像不想给前经纪公司和现在的经纪公司带来伤害。虽然想亲自解释围绕自己的争议，但怕引起误会，所以在等待时机。



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某电视剧相关人士也表示：「首先没想到电视剧会如此受欢迎。但是，边佑锡计划以这部作品爲契机举行粉丝见面会等，所以在电视剧开始前就做了很多准备。」他还说：「金惠奫的情况有点不同，转到现在的经纪公司时间有些模棱两可。已经拍完《背著善宰跑》这部作品，因爲是在结束之后才来的，所以对各种事项的讨论只能被推迟，但这并不意味著经纪公司都没有工作，只是互相交接、协调的过程有点长而已。」



不过...金惠奫的日程也将从本月开始全部啓动，日前已经完成画报的拍摄，还接受海外媒体的书面采访，还确定与边佑锡一起出演张度练所主持的人气网路节目《Salon Drip》。在

《背著善宰跑》的结束之后，也计划接受韩国国内记者的采访。



凭藉精湛的演技和与男演员们的默契度而备受喜爱的金惠奫，今后将展现怎样的活动？让许多人都相当期待！

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