《背著善宰跑》都火成這樣了公司還不營業？網友不滿金惠奫新公司不作為：和邊佑錫公司形成鮮明對比

《背著善宰跑》熱度持續飛升，廣大觀眾對女主角金惠奫所屬經紀公司Artist Company越來越不滿。

《背著善宰跑》與4月初開播，雖然定檔週一、二播出，且是受眾群體較窄的青春劇，但仍抵不住金惠奫、邊佑錫真情實感的超寫實演技，瘋狂引領觀眾入戲，目前該劇已在韓國話題度榜上以大比分超前領先登頂，同時邊佑錫和金惠奫也躋身演員話題度榜的冠、亞軍。



男主角邊佑錫所屬經紀公司VARO狠狠抓住了這股熱潮，積極營業，大量放出片場花絮影片，還接洽到了《Running Man》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》等重磅級綜藝節目，開通WEVERSE，順勢在6月舉辦亞洲巡迴粉絲會，鞏固老粉的同時吸引新粉，光從邊佑錫的SNS瘋漲的粉絲數就能清晰看出，這一系列操作非常有成效，VARO娛樂完全是把邊佑錫當成旗下一哥全力支持。



反觀金惠奫的經紀公司Artist Company，除了金惠奫自電視劇開播後在SNS上公開過幾次關於新劇的照片外，經紀公司几乎沒有過任何宣傳。 雖說金惠奫於今年4月15日，也就是電視劇開播第二週時才加盟Artist Company，但公司看到電視劇的熱度卻毫無反應，令廣大金惠奫的粉絲和《背著善宰跑》的觀眾十分不滿，上網留言喊話：「這劇都火成什麼樣了，公司一點不知道嗎？ 她到現在連一個綜藝都沒上過，好可惜啊」、「趁著熱度還不好好營業？ 經紀公司到底幹不幹活啊」、「和邊佑錫公司對比太大了」、「既然簽了金惠奫，為什麼不好好支持她的事業」、「我都替她委屈」等。 粉絲們還指出Artist Company工作嚴重缺失，不僅沒有管理粉絲網站，就連各大網站的演員官方照都未更新，根本沒把金惠奫放在心上。



此外，Artist Company作為韓國知名演員經紀公司之一，旗下擁有安聖基、李政宰、鄭雨盛、廉晶雅、朴素淡、高我星等多位重磅級實力派演員。

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